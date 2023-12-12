Покупает ношеные кроссовки: Николас Карма узнал стоимость лука известного комика Антона Мурафы (видео)

Николас Карма – популярный украинский блогер и артист, который любит спрашивать звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой знаменитости и прохожие охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит образ украинского комика Антона Мурафы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Антона Мурафы

Николас Карма всегда встречает звезд только на улицах Львова, поскольку именно в этом городе он и живет и часто просит их рассказать, сколько стоит их наряды. Блог парня уже достаточно раскручен, поэтому все звезды соглашаются рассказать о ценах своей одежды и искренне общаются с автором рубрики просто улиц.

В этот раз в камеру Николаса попал любимец публики и человек с невероятным чувством юмора - Антон Мурафа, к тому же не один, а со своей девушкой. Он с радостью рассказал Николасу, сколько стоит его лук.

самыми дорогими оказались джинсы серого цвета - стоимостью 20 тысяч гривен

также довольно дорогими в образе Антона оказались очки, подаренные ему девушкой - они стоят 9 тысяч 200 гривен. По словам комика, он их очень хотел, но жалел деньги

кроссовки от бренда Nike серии Air force - обошлись Антону в 2 тысячи 300 гривен на ОЛХ, которые были одеты 2-3 раза, исходя из их описания

шапка - стоит 700 гривен

Цену носка его девушки Лизы с узором седечки, которую на одной ноге носит парень и цену своего носка, худи и куртки Adidas, Мурафа не назвал, но отметил, что куртку брал по бартеру, то есть, в обмен на что-то другое.

Особенностью этого выпуска стало то, что Николас почти не задавал вопросы, поскольку по его словам, сорвал голос.

Стиль Антона Мурафы

Если посмотреть на Instagram Антона, можно заключить, что он любит свободный стиль и спортивный. Есть. тощие, кроссовки, широкие джинсы, одежда оверсайз. Но иногда он одевает рубашки, гольфы и сапоги. А еще Мурафа любит головные уборы.

Сколько стоит лук Антона Мурафы (фото: instagram.com/murafa)