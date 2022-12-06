Куплені квіти в горщиках в'януть: чому це відбувається і як боротися

Неправильний догляд

Побачивши красиву квітку у вас спалахують очі, ви швидко купуєте і несете її додому. І забуваєте з'ясувати у продавця інформацію про догляд за нею. Або ж на етикетці стоїть складна назва, а продавець потрібну інформацію вам надати не може. І часом буває так, що квітка гине до того, як ви зможете з'ясувати, як її доглядати.

По-перше, не робіть таких імпульсивних покупок і постарайтеся з'ясувати всю інформацію про догляд за квіткою до покупки, а не після. Вам потрібно знати температурний режим, частоту поливу, безпеку цієї рослини для вас чи тварин тощо.

Стимуляція росту та цвітіння

У магазинах часто можна зустріти декоративні дерева з плодами, пишні троянди в горщиках, квіти з міцними бутонами. Але вдома всі ці рослини за лічені дні починають в'янути.

Річ у тому, що недобросовісні продавці користуються підсилювачем росту та спеціальним розчином, щоб рослина виглядала привабливо. Такі рослини за короткий період віддають усі свої сили на буйне цвітіння і в майбутньому їх відновити вже не можуть.

Багато квітів

Рослини в будинку - це добре, але варто дотримуватися певного балансу і не перетворювати квартиру на оранжерею або джунглі. Кожній квітці потрібен особливий догляд, простір і на все у вас просто не вистачить сил і часу. Поки ви рятуєте одну рослину, гинуть інші.

Купуйте горщики з рослинами невеликими партіями, щоб кожна квітка встигла прижитися до будинку й у вас був час доглядати та приділяти достатньо уваги.

Умови утримання

У магазинах квіти часто знаходяться без потрібних умов – немає сонячного світла, тепла чи достатнього зволоження. Якийсь час вони тримаються на запасі своїх сил. Потім ви купуєте цю квітку і створюєте всі умови, але вже пізно.

Ресурс рослин не безмежний - якщо вони кілька тижнів трималися в холоді та без світла, то які б зусилля потім не докладали, відновити квітку вже буде неможливо.

Неправильне перевезення та ґрунт

Під час транспортування рослини висаджуються у ґрунт із високим вмістом торфу. Його насипають, щоб у ґрунті та на самих рослинах не розмножувалися паразити. Такий ґрунт більшості рослин не підходить і після пересадки вони гинуть.

Крім того, під час транспортування квіти часто перебувають в умовах різких коливань температур, їм не вистачає світла, їх гублять протяги.

Розпитайте у продавця, як давно рослину привезли та звідки. Це допоможе вам визначити, чи зможете ви його врятувати в комфортних умовах, чи вже ні.