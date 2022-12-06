Купленные цветы в горшках вянут: почему это происходит и как бороться

Неправильный уход

Увидев красивый цветок у вас загораются глаза, вы быстро покупаете и несете его домой. И забываете выяснить у продавца информацию об уходе за ним. Или же на этикетке стоит сложное название, а продавец нужную инфо вам предоставить не может. И порой бывает так, что цветок гибнет до того, как вы сможете выяснить, как за ним ухаживать.

Во-первых, не совершайте таких импульсивных покупок и постарайтесь выяснить всю информацию об уходе за цветком до покупки, а не после. Вам нужно знать температурный режим, частоту полива, безопасность этого растения для вас или животных и так далее.

Стимуляция роста и цветения

В магазинах часто можно встретить декоративные деревья с плодами, пышные розы в горшках, цветы с крепкими цветущими бутонами. Но дома все эти растения в считанные дни начинают вянуть.

Дело в том, что недобросовестные продавцы пользуются усилителем роста и специальным раствором, чтобы растение выглядело привлекательно. Такие растения за короткий период времени отдают все свои силы на буйное цветение и в будущем их восстановить уже не могут.

Много цветов

Растения в доме - это хорошо, но стоит соблюдать определенный баланс и не превращать квартиру в оранжерею или джунгли. Каждому цветку нужен особенный уход, пространство, и на все у вас просто не хватит сил и времени. Пока вы спасаете одно растение, погибают другие.

Покупайте горшки с растениями небольшими партиями, чтобы каждый цветок успел прижиться к дому и у вас было время за ним ухаживать и уделять достаточно внимания.

Условия содержания

В магазинах цветы часто находятся без нужных условий - нет солнечного света, тепла или достаточного увлажнения. Некоторое время они держатся на запасе своих сил. Потом вы покупаете этот цветок и создаете ему все условия, но уже поздно.

Ресурс растений не безграничен - если они несколько недель держались в холоде и без света, то какие бы вы усилия потом не прилагали, восстановить цветок уже будет невозможно.

Неправильная перевозка и почва

Во время транспортировки растения высаживаются в почву с высоким содержанием торфа. Его насыпают, чтобы в почве и на самих растениях не размножались паразиты. Такая почва большинству растений не подходит и после пересадки они гибнут.

Кроме того, во время транспортировки цветы часто находятся в условиях резких колебаний температур, им не хватает света, их губят сквозняки.

Расспросите у продавца, как давно растение привезли и откуда. Это поможет вам определить, сможете ли вы его спасти в комфортных условиях или уже нет.