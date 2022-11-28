Цю кімнатну рослину визнали найкращою для дому: чистить повітря і невибаглива в догляді
Кімнатні рослини - наші зелені помічники, які і око радують своїм пишним ростом, і повітря очищають. А згідно з прикметами, можуть привертати щастя в дім, де їх тримають. Які ж зелені кущики вважаються ідеальними, особливо для лінивих господарів?
Про це пише канал Квіти і рослини.
Ця квітка - хлорофітум!
Він один з найпростіших і невибагливих у догляді, може виживати на шафі в дальньому кутку кімнати, куди майже не дістає сонячне світло, обходячись тривало без поливу. Може спокійно перенести надлишок вологи, протяг або духоту.
Догляд:
- Раз на 7-10 днів полив кімнатною водою;
- раз на 2 тижні підгодівля універсальним добривом для росту;
- бажано рідкі купання під душем.
Хлорофітум - відмінний поглинач всіх шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі, а тому поверхню листя краще утримувати чистою.
Фото: Хлорофітум (freepik)
Прикмети про хлорофітум
Вважається, що рослина дуже вразлива до енергетики в домі. Якщо в сім’ї несприятлива обстановка, постійна напруга і конфлікт, квітка рости не буде.
Якщо ж листя добре росте, здорове, в родині панує взаєморозуміння, любов і довіру.
Якщо пагони почали активно рости і розростатися - власника чекає велика удача. Це може говорити й про зміни в особистому житті.
Крім того, якщо хтось сторонній намагається негативно вплинути на господарів квартири, квітка вловлює цю енергетику і швидко вбирає її.
Хлорофітум називають щасливою квіткою
Подейкують, що хлорофітум здатний приносити щастя своїм власникам. Він допомагає тим, хто страждає від депресивного стану і не може знайти свою другу половину.
Якщо вам не щастить, варто завести вдома саме його. У народі кажуть, що "зелений фонтанчик" допомагає людям влаштувати свою долю.
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