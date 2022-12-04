Ось чому вдома не можна вирощувати грошове дерево

Грошове дерево, - одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка, подейкують, притягують в сім'ю гроші. Але є ряд причин, через які товстянку чи крассулу (інші назви квітки) не варто тримати в оселі.

Чому це так - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим же так небезпечна товстянка?

Насправді існує понад двісті видів рослини, але на наших підвіконнях найчастіше місце займає Товстянка яйцеподібна (овальна).

Психологічні ризики

Дехто вірить, що товстянка в домі одразу принесе ледь не "золотий дощ". Але без конкретних дій одним лише вазоном на підвіконні не розбагатієш. В результаті може прийти розчарування, адже прикмети не спрацювали.

Рослина - отруйна

Звісно, людина при розумі не стане жувати листя грошового дерева. А от тварини і малі діти можуть спробувати квітку на смак.

Адже в листі товстянки є невелика кількість миш'яку, що може стати причиною отруєння.

Товстянка (фото: flickr)

Дотримуйтеся правил

Якщо все ж любите товстянку за її непримхливість, гарні м'ясисті листочки і швидкий ріст, заведіть рослину. Але:

Поливайте її помірно, особливо взимку, щоб пагони не почали витягуватися і не деформували вазон.

Поставте влітку на балкон, вона окріпне і обросте новим міцним листям. Оприскуйте часто і тримайте від прямого сонячного проміння. Листочки на відкритому повітрі можуть трохи почервоніти, але не хвилюйтеся, восени в приміщенні вони знову стануть зеленого кольору.

Горщик їй потрібен невеликий, бо коріння зовсім мало. Але він має бути важким, можна навіть на дно покласти щось важке, щоб він не перевертався через важку крону.

У весняно-літній час додавайте добриво для росту, але не восени і взимку - черенці витягнуться, стануть слабкими, а потім їх "покрутить";

Кроону можна формувати за вашим бажанням, але зазвичай відщипують відрослий черенець після третьої пари листя, щоб пішли бічні пагони.

Товстянка при хорошому утриманні може навіть порадувати вас цвітінням. Але квітнуть тільки кількарічні рослини:

Ось як квітне товстянка (фото: pixabay)