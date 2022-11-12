Купи сміття та вкрадені сонячні панелі: з'явились нові фото позицій окупантів у Херсонській області

На знімках можна побачити, що російські військові через погане становище змушені були користуватися навіть жіночими засобами гігієни.

Також вони обкрадали мирних українців, деякі речі вони забрали, коли втікали, а інші залишились.

"Жіночі засоби гігієни в шкарпетках, вкрадені сонячні панелі закривають бліндажі, купи сміття - це все позиції російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

До того ж можна побачити багато іржавої техніки РФ.

У Херсонській області показали позиції російських окупантів (t.me/ButusovPlus)