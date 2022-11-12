Кучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской области

На снимках можно увидеть, что российские военные из-за плохого положения вынуждены были пользоваться даже женскими средствами гигиены.

Также они обворовывали мирных украинцев, некоторые вещи они забрали, когда бежали, другие остались.

"Женские средства гигиены в носках, украденные солнечные панели закрывают блиндажи, груды мусора - это все позиции российских оккупантов", - говорится в сообщении.

К тому же можно увидеть много ржавой техники РФ.

В Херсонской области показали позиции российских оккупантов (t.me/ButusovPlus)