ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 12 ноября 2022 17:58
Кучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской области Показали позиции оккупантов в Херсонской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы мужественно освободили Херсон и многие другие населенные пункты от российских оккупантов. В сети показали фото с разбитых и заброшенных позиций российских военных в Херсонской области. Там нашли кучи мусора, похищенные вещи и разбитую технику.

Фото опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

На снимках можно увидеть, что российские военные из-за плохого положения вынуждены были пользоваться даже женскими средствами гигиены.

Также они обворовывали мирных украинцев, некоторые вещи они забрали, когда бежали, другие остались.

"Женские средства гигиены в носках, украденные солнечные панели закрывают блиндажи, груды мусора - это все позиции российских оккупантов", - говорится в сообщении.

К тому же можно увидеть много ржавой техники РФ.

Кучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиКучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиКучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиКучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиКучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиКучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской областиВ Херсонской области показали позиции российских оккупантов (t.me/ButusovPlus)

Раньше мы писали, как жители Херсона встречают украинскую армию.

Также мы сообщали, как украинские бренды отреагировали на освобождение Херсона. В сети появились фото своеобразного флешмоба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область