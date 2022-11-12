Кучи мусора и украденные солнечные панели: появились новые фото позиций оккупантов в Херсонской области
Вооруженные силы мужественно освободили Херсон и многие другие населенные пункты от российских оккупантов. В сети показали фото с разбитых и заброшенных позиций российских военных в Херсонской области. Там нашли кучи мусора, похищенные вещи и разбитую технику.
Фото опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.
На снимках можно увидеть, что российские военные из-за плохого положения вынуждены были пользоваться даже женскими средствами гигиены.
Также они обворовывали мирных украинцев, некоторые вещи они забрали, когда бежали, другие остались.
"Женские средства гигиены в носках, украденные солнечные панели закрывают блиндажи, груды мусора - это все позиции российских оккупантов", - говорится в сообщении.
К тому же можно увидеть много ржавой техники РФ.
В Херсонской области показали позиции российских оккупантов (t.me/ButusovPlus)
Раньше мы писали, как жители Херсона встречают украинскую армию.
Также мы сообщали, как украинские бренды отреагировали на освобождение Херсона. В сети появились фото своеобразного флешмоба.