Купание на Крещение: в ПЦУ сделали важное заявление

Крещение Господне празднуют 19 января и в этот день традиционно устраивают купания в проруби, которые символизируют очищение от грехов. Обычай имеет давнюю историю, и в то же время медики регулярно предупреждают украинцев накануне праздника о возможных рисках от ныряния в холодную воду зимой.

В Православной церкви Украины заявили, что на самом деле омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов, назвав это мифом.

Кроме того, священнослужители отметили, что нет никакого церковного предписания для совершения такого действия в один из двунадесятых праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, который еще называется Богоявлением.

Более того, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения. Об этом говорится в сообщении ПЦУ на странице в Facebook.

Так, в странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянный крест, который мужчины вылавливают из водоема, но собственно купанием не являлся.

"Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием", - подчеркнули в ПЦУ.

На праздник Богоявления совершается особый чин освящения воды, которая называется большой агиасмой, что в переводе с греческого означает - святыня. Соответственно, и отношение к такой воде, как и к любой другой святыни, должно быть уважительным, говорится в сообщении.

"Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас - иногда совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным "подогревом" и громкими гуляниями после", - отмечается в публикации.

В ПЦУ также рассказали, что освященная вода не является волшебной, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает.

"Погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И, чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - заявили в украинской поместной церкви.

Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего - например, того, кто же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело, резюмировали в ПЦУ.