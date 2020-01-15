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Крещение 2020: как подготовиться к купанию в проруби

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 07:03
Крещение 2020: как подготовиться к купанию в проруби
Крещение 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

На Крещение не стоит лезть в прорубь без подготовки

Крещение Господне празднуют традиционно 19 января. В этот день освящают водоемы, и люди купаются в прорубях в память о том, что Иисус крестился в реке Иордан. При этом считается, что заболеть в этот день невозможно, но врачи советует все же пройти подготовку.

Медики также говорят о том, что необходимо придерживаться определенных правил во время купания в ледяной воде. Подготавливать свой организм к нырянию в проруби лучше начинать заранее – с августа. Но многие начинают подготовку за 2-5 дней до праздника.

Начинать подготовку нужно с контрастного душа. Но перед этим необходимо сделать зарядку, чтобы разогреть мышцы. При этом такая зарядка должна быть не менее 5 минут.

Крещение 2020: как подготовиться к купанию в проруби

Крещение (фото: РБК-Украина)

В душе первые две минуты рекомендуется стоять под теплой водой, после чего нужно переключаться на холодную воду, но это нужно делать постепенно. При этом обливаться нужно начинать со ступней, потом полить икры, руки до локтей и остальные конечности.

Во второй день нужно увеличить время под холодной водой. В этот уже желательно стоять под холодным душем полностью. Но под холодной водой не нужно находится более 5-7 минут. При этом температура воды должна быть не ниже 15 градусов.

После полноценного контрастного душа нужно растереться теплым полотенцем и надеть халат вместе с носками. Знающие люди также советуют на второй день закалки ходить по снегу босыми ногами, но нужно быстро двигаться.

Кому нельзя купаться на Крещение в холодной воде

  • людям с болезнями сердца и сосудов;
  • беременным женщинам;
  • людям с температурой выше 37 градусов;
  • людям с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки;
  • людям, которые страдают эпилепсией и судорожными заболеваниями;
  • людям с различными болезнями, включая диабет, туберкулез коньюктивит и т.д.
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