Купання на Водохреща: в ПЦУ зробили важливу заяву

Водохреща святкують 19 січня і в цей день традиційно влаштовують купання в ополонці, які символізують очищення від гріхів. Звичай має давню історію, і в той же час медики регулярно попереджають українців напередодні свята про можливі ризики від пірнання в холодну воду взимку.

В Православній церкві України заявили, що насправді купання в ополонці на Водохреща жодним чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів, назвавши це міфом.

Крім того, священнослужителі зазначили, що немає жодного церковного припису для вчинення такої дії в одне з дванадесятих свят - Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, яке ще називається Богоявленням.

Більш того, як стверджують дослідники, в українського народу воно не мало поширення. Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці в Facebook.

Так, у країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев'яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми, але власне купанням не був.

"Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше - із забобонами чи марновірством", - наголосили в ПЦУ.

На свято Богоявлення здійснюється особливий чин освячення води, яка називається великою агіасмою, що в перекладі з грецького означає - святиня. Відповідно, і ставлення до такої воді, як і до будь-якої іншої святині, має бути шанобливим, йдеться в повідомленні.

"Українські етнографи не фіксували у минулих століттях масових хрещенських купань, тим паче у тому вигляді, як це відбувається нині - часом зовсім без одягу, або з попереднім алкогольним "підігрівом" та гучними гуляннями опісля", - наголошується в публікації.

У ПЦУ також розповіли, що освячена вода не є чарівною, але має благодатні (перш за все, для духу людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає.

"Занурення в ополонку ніколи не замінить таїнства сповіді та причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх - це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", - заявили в української помісної церкви.

Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного. Головне - не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього - наприклад, того, хто ж вирішив зануритися в ополонку, щоб випробувати своє тіло, резюмували в ПЦУ.