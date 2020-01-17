Купание на Крещение: главные правила и запреты обряда

Во время крещенского купания следует помнить о важных правилах
Крещение Господне 2020 украинцы традиционно будут отмечать 19 декабря. И хотя аномально теплая зима оставила жителей страны без прорубей, это не помешает украинцам выполнить главный ритуал праздника - купание в ледяной, в этом году - просто холодной, воде. Что нужно сделать для правильного крещенского купания, а от чего стоит воздержаться - в материале Styler.
Стоит напомнить, что Крещение Господне или Богоявление является напоминанием христианам о том, что в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя.
В ГСЧС в который раз акцентируют, что во время совершения обряда важно знать о некоторых правилах:
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Что категорически нельзя делать перед окунанием:
Что нельзя делать во время купания на Крещение (правила ГСЧС)
Отметим, что 19 января - это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые мы отмечаем в январе. С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки.