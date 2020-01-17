Купання на Водохреща: головні правила і заборони обряду

Під час водохресного купання слід пам'ятати про важливі правила
Водохреща 2020 українці традиційно відзначатимуть 19 грудня. І хоча аномально тепла зима залишила жителів країни без ополонок, це не завадить українцям виконати головний ритуал свята - купання у крижаній, в цьогоріч - просто холодній воді. Що потрібно зробити для правильного водохресного купання, а від чого варто утриматися - в матеріалі Styler.
Варто нагадати, що Водохреще або Богоявлення є нагадуванням християнам про те, що в цей день Ісус Христос прийшов з Назарета на річку Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя.
У ДСНС вкотре акцентують, що під час здійснення обряду важливо знати про деякі правила:
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Що категорично не можна робити перед зануренням:
Що не можна робити під час купання на Водохреще (правила ДСНС)
Зазначимо, що 19 січня - це завершальний день в числі трьох великих свят різдвяного циклу, які ми відзначаємо в січні. Зі святом Водохреща відбувається обряд очищення і закінчуються Святки.