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Купання на Водохреща: головні правила і заборони обряду

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Під час водохресного купання слід пам'ятати про важливі правила

Водохреща 2020 українці традиційно відзначатимуть 19 грудня. І хоча аномально тепла зима залишила жителів країни без ополонок, це не завадить українцям виконати головний ритуал свята - купання у крижаній, в цьогоріч - просто холодній воді. Що потрібно зробити для правильного водохресного купання, а від чого варто утриматися - в матеріалі Styler.

Варто нагадати, що Водохреще або Богоявлення є нагадуванням християнам про те, що в цей день Ісус Христос прийшов з Назарета на річку Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя.

У ДСНС вкотре акцентують, що під час здійснення обряду важливо знати про деякі правила:

  • до Водохреща потрібно загартувати себе холодним душем;
  • якщо поринаєте в холодну воду вперше, робіть це в присутності досвідчених людей;
  • перед зануренням "розженіть кров" зарядкою;
  • виберіть водойму з безпечним спуском;
  • у воду заходьте в середньому темпі;
  • після виходу з води відразу ж розітріться рушником.

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Що категорично не можна робити перед зануренням:

  • не вживайте алкоголь перед купанням - це розширить судини і призведе до посиленої тепловіддачі;
  • не куріть - через порушення кровообігу посилиться охолодження.

Що не можна робити під час купання на Водохреще (правила ДСНС)

Зазначимо, що 19 січня - це завершальний день в числі трьох великих свят різдвяного циклу, які ми відзначаємо в січні. Зі святом Водохреща відбувається обряд очищення і закінчуються Святки.

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