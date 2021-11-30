Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Некоторые игрушки из СССР, о которых многие ностальгически вздыхают, вспоминая детство, на самом деле были придуманы на "загнивающем западе". Даже культовые "Ну погоди!" от "Электроники", где волк ловит яйца, нагло сплагиатили советские "разработчики".
Разоблачающие фото появились у знаменитого блогера Максима Мировича.
Принцип игры такой - диск с дорогами и мостами вращается с помощью электромоторчика, а под диском находится планка, управляемая рулем. К планке примагничивается автомобильчик, и когда диск начинает вращаться - машинкой можно управлять.
Эта советская игра, которую любили мальчишки, почти один в один скопирована с "U Drive it", что выпустили тремя годами раньше.
Фото: "U Drive it" - слева, "За рулем" - справа (mirovich.media)
Такой пистолет знаком многим, детство которых пришлось на конец 80-х - начало 90-х. Внутри пистолета была пружина, которая при нажатии на курок "выплевывала" пластиковые диски, что заряжались в обойму сбоку.
Этот модный советский пистолет был полностью скопирован с появившегося аж 20 годами ранее "Tracer Gun", что вышел в честь сериала "Стар Трек".
Фото: "Tracer Gun" - слева, "Синий пистолет" - справа (mirovich.media)
Любимую игрушку для песочницы трактор "Петрушка" 1988 года успешно содрали с "Tonka Tractor" конца 60-х годов. В игрушках совпадает даже количество деталей, дизайн колес, сидения, радиаторов...
Фото: "Tonka Tractor" - слева, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)
Эта увлекательная игрушка с одной кнопкой и водой внутри работала по принципу насоса. Нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки. Целью игры было нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька.
"Жонглер" был скопирован с появившегося десятилетием раньше западного аналога.
Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - слева, "Жонглер" - справа (mirovich.media)
Еще одна "водная" игрушка, которую советские изобретатели представили шестью годами позже после западных.
Фото: "Tommy Aqua Action" - слева, "Водиг" - справа (mirovich.media)
Советская настольная игра, имеющая заграничный прототип. Игры чуть отличаются дизайном, но принцип абсолютно одинаковый.
Фото: Советский "Баскетбол" - слева, его западный аналог - справа (mirovich.media)
Любимый всеми "Морской бой"- практически точная копия "Sea Devil", вышедшего четырьмя годами ранее.
Фото: "Sea Devil" - слева, "Морской бой" - справа (mirovich.media)
Карманные игры "Электроника" были последним писком моды в позднем СССР. Культовая игра про волка, ловящего яйца, была подчистую слизана с игры от Nintendo под названием "EGG".
Фото: "Nintendo EGG" - слева, "Ну, погоди!" - справа (mirovich.media)
То же самое разработчики проделали и с игрой "Тайны океана" той же "Электроники.
Фото: "Octopus" - слева, "Тайны океана" - справа (mirovich.media)
Ранее мы писали, что блогер показал всего одним фото, что такое настоящий "совок".
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