Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

"За рулем", 1977 - она же "U Drive it", 1974

Принцип игры такой - диск с дорогами и мостами вращается с помощью электромоторчика, а под диском находится планка, управляемая рулем. К планке примагничивается автомобильчик, и когда диск начинает вращаться - машинкой можно управлять.

Эта советская игра, которую любили мальчишки, почти один в один скопирована с "U Drive it", что выпустили тремя годами раньше.

Фото: "U Drive it" - слева, "За рулем" - справа (mirovich.media)

"Синий пистолет" 1988, и "Tracer Gun", 1966

Такой пистолет знаком многим, детство которых пришлось на конец 80-х - начало 90-х. Внутри пистолета была пружина, которая при нажатии на курок "выплевывала" пластиковые диски, что заряжались в обойму сбоку.

Этот модный советский пистолет был полностью скопирован с появившегося аж 20 годами ранее "Tracer Gun", что вышел в честь сериала "Стар Трек".

Фото: "Tracer Gun" - слева, "Синий пистолет" - справа (mirovich.media)

Трактор "Петрушка", 1984 и "Tonka Tractor", 1967

Любимую игрушку для песочницы трактор "Петрушка" 1988 года успешно содрали с "Tonka Tractor" конца 60-х годов. В игрушках совпадает даже количество деталей, дизайн колес, сидения, радиаторов...

Фото: "Tonka Tractor" - слева, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)

"Жонглер", 1986 - он же "Tomy Waterful ring-toss", 1976

Эта увлекательная игрушка с одной кнопкой и водой внутри работала по принципу насоса. Нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки. Целью игры было нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька.

"Жонглер" был скопирован с появившегося десятилетием раньше западного аналога.

Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - слева, "Жонглер" - справа (mirovich.media)

"Водиг" 1989 и "Tommy Aqua Action" 1983

Еще одна "водная" игрушка, которую советские изобретатели представили шестью годами позже после западных.

Фото: "Tommy Aqua Action" - слева, "Водиг" - справа (mirovich.media)

Настольный баскетбол

Советская настольная игра, имеющая заграничный прототип. Игры чуть отличаются дизайном, но принцип абсолютно одинаковый.

Фото: Советский "Баскетбол" - слева, его западный аналог - справа (mirovich.media)

"Морской бой", 1974 содран с "Sea Devil", 1970

Любимый всеми "Морской бой"- практически точная копия "Sea Devil", вышедшего четырьмя годами ранее.

Фото: "Sea Devil" - слева, "Морской бой" - справа (mirovich.media)

"Ну, погоди!", 1984, же "Nintendo EGG", 1980

Карманные игры "Электроника" были последним писком моды в позднем СССР. Культовая игра про волка, ловящего яйца, была подчистую слизана с игры от Nintendo под названием "EGG".

Фото: "Nintendo EGG" - слева, "Ну, погоди!" - справа ​​​​​​​(mirovich.media)

"Тайны океана", 1987 и "Octopus", 1981

То же самое разработчики проделали и с игрой "Тайны океана" той же "Электроники.

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Фото: "Octopus" - слева, "Тайны океана" - справа ​​​​​​​(mirovich.media)