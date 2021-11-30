Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Деякі іграшки з СРСР, про які багато ностальгічно зітхають, згадуючи дитинство, насправді були придумані на "загниваючому заході". Навіть культові "Ну постривай!" від "Електроніки", де вовк ловить яйця, нахабно сплагіатили радянські "розробники".
Викриваючі фото з'явилися у знаменитого блогера Максима Мировича.
Принцип гри такий - диск з дорогами і мостами обертається за допомогою електромоторчика, а під диском знаходиться планка, керована кермом. До планки перемагнічується автомобільчик, і коли диск починає обертатися - машинкою можна управляти.
Ця радянська гра, яку любили хлопчаки, майже один в один скопійована з "U Drive it", що випустили трьома роками раніше.
Фото: "U Drive it" - зліва, "За рулем" - справа (mirovich.media)
Такий пістолет знайомий багатьом, дитинство яких припало на кінець 80-х - початок 90-х. Всередині пістолета була пружина, яка при натисканні на курок "випльовувала" пластикові диски, що заряджалися в обойму збоку.
Цей модний радянський пістолет був повністю скопійований з "Tracer Gun", що вийшов на честь серіалу "Стар Трек" 20-ма роками раніше.
Фото: "Tracer Gun" - зліва, "Синій пістолет" - справа (mirovich.media)
Улюблену іграшку для пісочниці трактор "Петрушка" 1988 року успішно здерли з "Tonka Tractor" кінця 60-х років. В іграшках збігається навіть кількість деталей, дизайн коліс, сидіння, радіаторів...
Фото: "Tonka Tractor" - зліва, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)
Ця захоплююча іграшка з однією кнопкою і водою всередині працювала за принципом насоса. Натискаючи її з різною силою, можна було регулювати потоки води і підкидати плаваючі всередині колечка. Метою гри було нанизати якомога більше кілець на два вертикальних штирі.
"Жонглер" був скопійований західного аналога, що з'явився десятиліттям раніше.
Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - зліва, "Жонглер" - справа (mirovich.media)
Ще одна "водна" іграшка, яку радянські винахідники представили шістьма роками пізніше після західних.
Фото: "Tommy Aqua Action" - зліва, "Водіг" - справа (mirovich.media)
Радянська настільна гра, що має закордонний прототип. Ігри трохи відрізняються дизайном, але принцип абсолютно однаковий.
Фото: Радянський "Баскетбол" - зліва, його західний аналог - справа (mirovich.media)
Улюблений усіма "Морський бій" - практично точна копія" Sea Devil", що вийшов чотирма роками раніше.
Фото: "Sea Devil" - зліва, "Морський бій" - праворуч (mirovich.media)
Кишенькові ігри "Електроніка" були останнім писком моди в пізньому СРСР. Культова гра про вовка, що ловить яйця, була дочиста злизана з гри від Nintendo під назвою "EGG".
Фото: "Nintendo EGG" - зліва, "Ну, погоди!" - праворуч (mirovich.media)
Те ж саме розробники проробили і з грою "Тайны океана" тієї ж "Електроніки".
Фото: "Octopus" - зліва, "Тайны океана" - справа (mirovich.media)
Раніше ми писали, що блогер показав всього одним фото, що таке справжній "совок".
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