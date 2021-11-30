Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

"За рулем", 1977 - вона ж "U Drive it", 1974

Принцип гри такий - диск з дорогами і мостами обертається за допомогою електромоторчика, а під диском знаходиться планка, керована кермом. До планки перемагнічується автомобільчик, і коли диск починає обертатися - машинкою можна управляти.

Ця радянська гра, яку любили хлопчаки, майже один в один скопійована з "U Drive it", що випустили трьома роками раніше.

Фото: "U Drive it" - зліва, "За рулем" - справа (mirovich.media)

"Синій пістолет" 1988, і "Tracer Gun", 1966

Такий пістолет знайомий багатьом, дитинство яких припало на кінець 80-х - початок 90-х. Всередині пістолета була пружина, яка при натисканні на курок "випльовувала" пластикові диски, що заряджалися в обойму збоку.

Цей модний радянський пістолет був повністю скопійований з "Tracer Gun", що вийшов на честь серіалу "Стар Трек" 20-ма роками раніше.

Фото: "Tracer Gun" - зліва, "Синій пістолет" - справа (mirovich.media)

Трактор "Петрушка", 1984 і "Tonka Tractor", 1967

Улюблену іграшку для пісочниці трактор "Петрушка" 1988 року успішно здерли з "Tonka Tractor" кінця 60-х років. В іграшках збігається навіть кількість деталей, дизайн коліс, сидіння, радіаторів...

Фото: "Tonka Tractor" - зліва, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)

"Жонглер", 1986 - він же "Tomy Waterful ring-toss", 1976

Ця захоплююча іграшка з однією кнопкою і водою всередині працювала за принципом насоса. Натискаючи її з різною силою, можна було регулювати потоки води і підкидати плаваючі всередині колечка. Метою гри було нанизати якомога більше кілець на два вертикальних штирі.

"Жонглер" був скопійований західного аналога, що з'явився десятиліттям раніше.

Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - зліва, "Жонглер" - справа (mirovich.media)

"Водиг "1989 і "Tommy Aqua Action" 1983

Ще одна "водна" іграшка, яку радянські винахідники представили шістьма роками пізніше після західних.

Фото: "Tommy Aqua Action" - зліва, "Водіг" - справа (mirovich.media)

Настільний баскетбол

Радянська настільна гра, що має закордонний прототип. Ігри трохи відрізняються дизайном, але принцип абсолютно однаковий.

Фото: Радянський "Баскетбол" - зліва, його західний аналог - справа (mirovich.media)

"Морський бій", 1974 зідраний з "Sea Devil", 1970

Улюблений усіма "Морський бій" - практично точна копія" Sea Devil", що вийшов чотирма роками раніше.

Фото: "Sea Devil" - зліва, "Морський бій" - праворуч (mirovich.media)

"Ну, погоди!", 1984, "Nintendo EGG", 1980

Кишенькові ігри "Електроніка" були останнім писком моди в пізньому СРСР. Культова гра про вовка, що ловить яйця, була дочиста злизана з гри від Nintendo під назвою "EGG".

Фото: "Nintendo EGG" - зліва, "Ну, погоди!" - праворуч (mirovich.media)

"Тайны океана", 1987 і "Octopus", 1981

Те ж саме розробники проробили і з грою "Тайны океана" тієї ж "Електроніки".

Фото: "Octopus" - зліва, "Тайны океана" - справа (mirovich.media)