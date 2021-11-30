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Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

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Вівторок 30 листопада 2021 11:35
Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото Колаж РБК-Україна: багато іграшок СРСР були сплагіачені
Автор: Світлана Мащенко

Деякі іграшки з СРСР, про які багато ностальгічно зітхають, згадуючи дитинство, насправді були придумані на "загниваючому заході". Навіть культові "Ну постривай!" від "Електроніки", де вовк ловить яйця, нахабно сплагіатили радянські "розробники".

Викриваючі фото з'явилися у знаменитого блогера Максима Мировича.

"За рулем", 1977 - вона ж "U Drive it", 1974

Принцип гри такий - диск з дорогами і мостами обертається за допомогою електромоторчика, а під диском знаходиться планка, керована кермом. До планки перемагнічується автомобільчик, і коли диск починає обертатися - машинкою можна управляти.

Ця радянська гра, яку любили хлопчаки, майже один в один скопійована з "U Drive it", що випустили трьома роками раніше.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "U Drive it" - зліва, "За рулем" - справа (mirovich.media)

"Синій пістолет" 1988, і "Tracer Gun", 1966

Такий пістолет знайомий багатьом, дитинство яких припало на кінець 80-х - початок 90-х. Всередині пістолета була пружина, яка при натисканні на курок "випльовувала" пластикові диски, що заряджалися в обойму збоку.

Цей модний радянський пістолет був повністю скопійований з "Tracer Gun", що вийшов на честь серіалу "Стар Трек" 20-ма роками раніше.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Tracer Gun" - зліва, "Синій пістолет" - справа (mirovich.media)

Трактор "Петрушка", 1984 і "Tonka Tractor", 1967

Улюблену іграшку для пісочниці трактор "Петрушка" 1988 року успішно здерли з "Tonka Tractor" кінця 60-х років. В іграшках збігається навіть кількість деталей, дизайн коліс, сидіння, радіаторів...

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Tonka Tractor" - зліва, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)

"Жонглер", 1986 - він же "Tomy Waterful ring-toss", 1976

Ця захоплююча іграшка з однією кнопкою і водою всередині працювала за принципом насоса. Натискаючи її з різною силою, можна було регулювати потоки води і підкидати плаваючі всередині колечка. Метою гри було нанизати якомога більше кілець на два вертикальних штирі.

"Жонглер" був скопійований західного аналога, що з'явився десятиліттям раніше.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - зліва, "Жонглер" - справа (mirovich.media)

"Водиг "1989 і "Tommy Aqua Action" 1983

Ще одна "водна" іграшка, яку радянські винахідники представили шістьма роками пізніше після західних.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Tommy Aqua Action" - зліва, "Водіг" - справа (mirovich.media)

Настільний баскетбол

Радянська настільна гра, що має закордонний прототип. Ігри трохи відрізняються дизайном, але принцип абсолютно однаковий.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: Радянський "Баскетбол" - зліва, його західний аналог - справа (mirovich.media)

"Морський бій", 1974 зідраний з "Sea Devil", 1970

Улюблений усіма "Морський бій" - практично точна копія" Sea Devil", що вийшов чотирма роками раніше.

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Sea Devil" - зліва, "Морський бій" - праворуч (mirovich.media)

"Ну, погоди!", 1984, "Nintendo EGG", 1980

Кишенькові ігри "Електроніка" були останнім писком моди в пізньому СРСР. Культова гра про вовка, що ловить яйця, була дочиста злизана з гри від Nintendo під назвою "EGG".

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Nintendo EGG" - зліва, "Ну, погоди!" - праворуч (mirovich.media)

"Тайны океана", 1987 і "Octopus", 1981

Те ж саме розробники проробили і з грою "Тайны океана" тієї ж "Електроніки".

Ці культові іграшки СРСР були нахабно вкрадені у Заходу: спливли викриваючі фото

Фото: "Octopus" - зліва, "Тайны океана" - справа (mirovich.media)

Раніше ми писали, що блогер показав всього одним фото, що таке справжній "совок".

Також повідомлялося, які речі з СРСР видають у вас жебрака, навіть якщо ви заможна людина.

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