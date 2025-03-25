Ось що означає фінальна сцена "Юнацтва": творець серіалу Стівен Грем пояснив

Чотирисерійний серіал зосереджується на наслідках жорстокого насильства і на тому, як злочин впливає на школу, громадськість та сім'ю. Фінальна серія була присвячена кульмінації історії, зокрема тому, як родина хлопчика змушена прийняти реальність скоєного.

"Ми зняли фільм, який ґрунтувався на правді, на тому, що відбувається в Британії, коли молоді хлопці вбивають молодих дівчат. Ми просто хотіли пролити світло на цю проблему, і, головним чином, ми просто хотіли створити діалог між батьками та дітьми", - розповідав раніше про стрічку Грем.

Серіал "Юнацтво" (скриншот)

Що означає фінал "Юнацтва"

Фінал пропонує глядачам зворушливо-трагічну сцену, коли спустошений батько цілує плюшевого ведмедика Джеймі, вибачаючись так, ніби це його власний син. Едді все ще не може прийти до тями від новини, що його хлопчик визнає себе винним і приймає свою долю за вбивство дівчинки Кейті.

Фінал "Юнацтва" (скриншот)

Визначним моментом фіналу Грем називає останні слова, які чує його герой перед тим, як увійти до кімнати. Саме тоді він усвідомлює, що мав проводити набагато більше часу з сином. Перед цим він має важливу розмову з донькою-відмінницею Лізою, чиє життя також руйнується через дії брата. Вона намагається зберегти родину та пропонує їм не переїздити, адже "це буде переслідувати завжди".

"Вона завжди буде сестрою того, хто вбив ту дівчину. І тепер це частина її життя. Її майбутнє могло б бути таким яскравим, і воно все ще таким може стати. Едді настільки вражений, що навіть затамовує подих і питає у дружини: "Як ми змогли створити таку дитину?" І потім лунає прекрасна відповідь: "Так само, як і його, - з любов’ю, наскільки ми були здатні". Що ми зробили тут, ми зробили й там. Ми нічого не робили по-іншому", - пояснив Грем.

Родина Міллерів в серіалі "Юнацтво" (скриншот)

Що відомо про серіал "Юнацтво"

Прем'єра мінісеріалу, в якому кожен епізод був зняти одним безперервним дублем, відбулася 13 березня 2025 року на Netflix. Кримінальна драма отримала шалене визнання критиків за режисуру, сценарій, атмосферу та акторську гру. За сюжетом поліція вривається до будинку Міллерів, де заарештовує за підозрою у вбивстві однокласниці Кейті Леонард 13-річного Джеймі.

У першій серії хлопчика допитують у відділку, у другій поліція шукає відповіді й зброю в школі, у третій відбувається напружена розмова підозрюваного з дитячою психологинею, а четверта показує завершення історії для всіх учасників. Стрічка підіймає низку важливих питань, зокрема про деструктивний вплив соціальних мереж, конфлікти з батьками та однолітками.

Вас може зацікавити: