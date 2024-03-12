Культовий рокер став воїном бригади спецпризначення "Азов": що відомо

Популярний український музикант Василь Переверзєв став на захист держави - долучився до лав 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Переверзєва у Facebook, Wikipedia, Бригада спеціального призначення "Азов".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про рішення музиканта, його творчий шлях і бригаду, в яку він потрапив.

Повідомлення про службу

Нещодавно Василь Переверзєв повідомив підписників у Facebook, що його п'ята спроба потрапити до лав Збройних сил України - вдала.

"Не чекаючи вручення лотерейного квитка від ТЦК, скористався нагодою приєднатись до славнозвісної 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України", - уточнив артист.

Рокер наголосив, що бути частиною цього підрозділу - велика честь для нього.

"Долучайтесь і ви. Раджу", - підсумував чоловік.

Допис Переверзєва (скріншот: facebook.com/proz.prozorow)

Крім того, він опублікував своє вже "військове" фото.

Переверзєв у формі (фото: facebook.com/proz.prozorow)

Хто такий Переверзєв

Василь "Прозоров" Переверзєв - український рок-музикант, найбільш відомий як лідер, вокаліст і автор пісень київського альтернативного гурту "ТОЛ" (він припинив своє існування у березні 2013 року).

Народився чоловік 5 січня 1981 року в місті Кривий Ріг.

З 1999 року проживає у Києві, одружений.

На тлі музичної кар'єри артист робить рекламні відеоролики для концертів, займається відеомонтажем, режисурою та зйомками відео, має досвід у кліпмейкерстві.

Нещодавно Переверзєв презентував також свою авторську акустичну програму "Дім".

У вересні 2023 року музикант створив гурт мотиваційного року під назвою "Прозак". 23 лютого 2024 року - у переддень другої річниці повномасштабного вторгення РФ в Україну - світ побачила п'ята пісня цього гурту "Тримайся".

Що треба знати про "Азов" і як потрапити до бригади

Батальйон "Азов" було створено 5 травня 2014 року в місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ.

У вересні 2014 року наказом міністра внутрішніх справ його було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС.

Дещо пізніше полк перевели до складу Національної гвардії з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад НГУ. Він став окремим загоном спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Нацгвардії України.

У лютому 2023 року окремий загін спеціального призначення "Азов" став 12-ю бригадою спеціального призначення НГУ "Азов".

Ще влітку 2022 року "азовці" почали запрошувати добровольців долучитися до своїх лав.

Службу пропонують на різних посадах - як в тилу, так і на передовій. А оголошення про набір нових кадрів вирішили публікувати не лише на офіційному сайті, але й на онлайн-порталах з пошуку роботи.