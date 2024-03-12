Культовый рокер стал воином бригады спецназначения "Азов": что известно
Популярный украинский музыкант Василий Переверзев встал на защиту государства - присоединился к рядам 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о решении музыканта, его творческом пути и бригаде, в которую он попал.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Переверзева в Facebook, Wikipedia, Бригада специального назначения "Азов".
Сообщение о службе
Недавно Василий Переверзев сообщил подписчикам в Facebook, что его пятая попытка попасть в ряды Вооруженных сил Украины - удачная.
"Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался случаем присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины", - уточнил артист.
Рокер подчеркнул, что быть частью этого подразделения - большая честь для него.
"Присоединяйтесь и вы. Советую", - подытожил мужчина.
Публикация Переверзева (скриншот: facebook.com/proz.prozorow)
Кроме того, он опубликовал свое уже "военное" фото.
Переверзев в форме (фото: facebook.com/proz.prozorow)
Кто такой Переверзев
Василий "Прозоров" Переверзев - украинский рок-музыкант, наиболее известный как лидер, вокалист и автор песен киевской альтернативной группы "ТОЛ" (она прекратила свое существование в марте 2013 года).
Родился мужчина 5 января 1981 года в городе Кривой Рог.
С 1999 года проживает в Киеве, женат.
На фоне музыкальной карьеры артист создает рекламные видеоролики для концертов, занимается видеомонтажем, режиссурой и съемками видео, имеет опыт клипмейкерства.
Недавно Переверзев представил также свою авторскую акустическую программу "Дом".
В сентябре 2023 года музыкант создал группу мотивационного рока под названием "Прозак". 23 февраля 2024 - в канун второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину - свет увидела пятая песня этой группы "Тримайся".
Что нужно знать про "Азов" и как попасть в бригаду
Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.
В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.
Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его в боевой стандарт бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.
В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".
Еще летом 2022 года "азовцы" начали приглашать добровольцев присоединиться к своим рядам.
Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой. А объявления о наборе новых кадров решили публиковать не только на официальном сайте, но и на онлайн-порталах по поиску работы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев приглашают в ряды ВСУ и предлагают "тестовую неделю".
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