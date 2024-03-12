Культовый рокер стал воином бригады спецназначения "Азов": что известно

Популярный украинский музыкант Василий Переверзев встал на защиту государства - присоединился к рядам 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Переверзева в Facebook, Wikipedia, Бригада специального назначения "Азов".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о решении музыканта, его творческом пути и бригаде, в которую он попал.

Сообщение о службе

Недавно Василий Переверзев сообщил подписчикам в Facebook, что его пятая попытка попасть в ряды Вооруженных сил Украины - удачная.

"Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался случаем присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины", - уточнил артист.

Рокер подчеркнул, что быть частью этого подразделения - большая честь для него.

"Присоединяйтесь и вы. Советую", - подытожил мужчина.

Публикация Переверзева (скриншот: facebook.com/proz.prozorow)

Кроме того, он опубликовал свое уже "военное" фото.

Переверзев в форме (фото: facebook.com/proz.prozorow)

Кто такой Переверзев

Василий "Прозоров" Переверзев - украинский рок-музыкант, наиболее известный как лидер, вокалист и автор песен киевской альтернативной группы "ТОЛ" (она прекратила свое существование в марте 2013 года).

Родился мужчина 5 января 1981 года в городе Кривой Рог.

С 1999 года проживает в Киеве, женат.

На фоне музыкальной карьеры артист создает рекламные видеоролики для концертов, занимается видеомонтажем, режиссурой и съемками видео, имеет опыт клипмейкерства.

Недавно Переверзев представил также свою авторскую акустическую программу "Дом".

В сентябре 2023 года музыкант создал группу мотивационного рока под названием "Прозак". 23 февраля 2024 - в канун второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину - свет увидела пятая песня этой группы "Тримайся".

Что нужно знать про "Азов" и как попасть в бригаду

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.

В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.

Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его в боевой стандарт бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.

В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".

Еще летом 2022 года "азовцы" начали приглашать добровольцев присоединиться к своим рядам.

Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой. А объявления о наборе новых кадров решили публиковать не только на официальном сайте, но и на онлайн-порталах по поиску работы.