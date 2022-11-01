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Кулінарний секрет, який зробить м'ясний фарш ніжним, немов пух

Фото: Як зробити ідеальний фарш (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам ніяк не вдається домогтися ідеального фаршу, скільки би ви не експериментували з різними інгредієнтами, у нас для вас гарні новини. Кулінарний секрет, який зробить смаколики з фаршу ніжними, мов пух, більше не секрет.

Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Секрет смачного фаршу

Йдеться про кукурудзяний крохмаль, який не містить в собі клейковини. Спробуйте додати трохи цього компоненту, і побачите, як зміниться ваш фарш.

На 500 грамів м'яса вам знадобиться 50 грамів крохмалю.

Інші тонкощі готування

Важливо, щоб усі компоненти були кімнатної температури. Дістаньте їх з холодильника заздалегідь і не змішуйте напівмерзле м'ясо з іншими складниками.

Додайте розмочений в молоці білий хліб. Саме молоко, а не вода, дадуть фаршу хороший смак.

Фарш має бути злегка жирнуватим для соковитості, тож додайте трохи несолоного сала.

Не шкодуйте цибулі, вона не зможе зіпсувати смак ваших котлет.

Всі інші інгредієнти, в тому числі яйце, яблуко, гречку, спеції додавайте до свого смаку.

Якщо фарш все ж вийшов тугуватим, додайте трохи води, а краще - молока.

І краще самі перекручуйте м'ясо, а не купуйте магазинний фарш.

А головне - не бійтеся експериментувати!

Також ми писали, навіщо класти цибулю в морозильну камеру.

Крім того повідомлялося, як вибрати в магазині якісний фарш.

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