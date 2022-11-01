Кулінарний секрет, який зробить м'ясний фарш ніжним, немов пух

Якщо вам ніяк не вдається домогтися ідеального фаршу, скільки би ви не експериментували з різними інгредієнтами, у нас для вас гарні новини. Кулінарний секрет, який зробить смаколики з фаршу ніжними, мов пух, більше не секрет.
Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Йдеться про кукурудзяний крохмаль, який не містить в собі клейковини. Спробуйте додати трохи цього компоненту, і побачите, як зміниться ваш фарш.
На 500 грамів м'яса вам знадобиться 50 грамів крохмалю.
Важливо, щоб усі компоненти були кімнатної температури. Дістаньте їх з холодильника заздалегідь і не змішуйте напівмерзле м'ясо з іншими складниками.
Додайте розмочений в молоці білий хліб. Саме молоко, а не вода, дадуть фаршу хороший смак.
Фарш має бути злегка жирнуватим для соковитості, тож додайте трохи несолоного сала.
Не шкодуйте цибулі, вона не зможе зіпсувати смак ваших котлет.
Всі інші інгредієнти, в тому числі яйце, яблуко, гречку, спеції додавайте до свого смаку.
Якщо фарш все ж вийшов тугуватим, додайте трохи води, а краще - молока.
І краще самі перекручуйте м'ясо, а не купуйте магазинний фарш.
А головне - не бійтеся експериментувати!
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