Ось навіщо класти цибулю в морозильну камеру: хитрість, яка міняє все

Існує багато корисних лайфхаків і кухонних трюків, але ви можете навіть не здогадуватися, навіщо досвідчені люди кладуть цибулю в морозильну камеру.

Про цю хитрість читайте нижче в матеріалі Styler.

Цибуля в морозилці - хитрість, яка міняє все

Такий трюк використовують люди, для яких нарізання, натирання і навіть чищення цибулі викликає страшенний дискомфорт і море сліз.

Щоб цього уникнути, просто покладіть цибулину, яку ви плануєте використати в готуванні, в морозильну камеру.

Дістаньте її за 15 хвилин і сміливо чистіть, нарізайте, дрібно кришіть, натирайте чи чавіть сік. Сліз не буде.

Які ще способи уникнути сліз від цибулі?

Найкраще, що ви можете зробити, щоб не наплакатися, різати швидко і гострим ножем. Так хмара "сльозогінного газу" з цибулі просто не встигне долетіти до ваших очей.

А ці способи взагалі не працюють