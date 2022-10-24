Ось навіщо класти цибулю в морозильну камеру: хитрість, яка міняє все
Існує багато корисних лайфхаків і кухонних трюків, але ви можете навіть не здогадуватися, навіщо досвідчені люди кладуть цибулю в морозильну камеру.
Про цю хитрість читайте нижче в матеріалі Styler.
Цибуля в морозилці - хитрість, яка міняє все
Такий трюк використовують люди, для яких нарізання, натирання і навіть чищення цибулі викликає страшенний дискомфорт і море сліз.
Щоб цього уникнути, просто покладіть цибулину, яку ви плануєте використати в готуванні, в морозильну камеру.
Дістаньте її за 15 хвилин і сміливо чистіть, нарізайте, дрібно кришіть, натирайте чи чавіть сік. Сліз не буде.
Які ще способи уникнути сліз від цибулі?
Найкраще, що ви можете зробити, щоб не наплакатися, різати швидко і гострим ножем. Так хмара "сльозогінного газу" з цибулі просто не встигне долетіти до ваших очей.
А ці способи взагалі не працюють
- Різати цибулю поруч із запаленою свічкою або газовою конфоркою.
- Одягати окуляри. Вони повинні закривати буквально усе обличчя цілком, щоб був ефект.
- Змащувати ніж і дошку оцтом або лимонним соком перед тим, як різати.
- Дихати через рот - по-перше, складно, по-друге, не допомагає.
- Класти цибулю у мікрохвильовку на 10-15 секунд перед нарізкою - тільки смердіти буде по усій квартирі.
- Тримати у роті шматок хліба.
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