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Кулинарный секрет, который сделает мясной фарш нежным, как пух

Фото: Как сделать идеальный фарш (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам никак не удается добиться идеального фарша, сколько бы вы ни экспериментировали с разными ингредиентами, у нас для вас хорошие новости. Кулинарный секрет, который сделает вкусности из фарша нежными, как пух, больше не секрет.

Об этом читайте ниже в нашем материале Styler.

Секрет вкусного фарша

Речь идет о кукурузном крахмале, который не содержит клейковины. Попытайтесь добавить немного этого компонента, и увидите, как изменится ваш фарш.

На 500 граммов мяса вам понадобится 50 граммов крахмала.

Другие тонкости приготовления

Важно, чтобы все компоненты были комнатной температурой. Достаньте их из холодильника заранее и не смешивайте полузамерзшее мясо с другими составляющими.

Добавьте размоченный в молоке белый хлеб. Именно молоко, а не вода, дадут фаршу хороший вкус.

Фарш должен быть слегка жирноватым для сочности, так что добавьте немного несоленого сала.

Не жалейте лука, он не сможет испортить вкус ваших котлет.

Все остальные ингредиенты, в том числе яйцо, яблоко, гречку, специи добавляйте по своему вкусу.

Если фарш все же получился туговатым, добавьте немного воды, а лучше – молока.

И лучше сами перекручивайте мясо, а не покупайте магазинный фарш.

А главное – не бойтесь экспериментировать!

Также мы писали, зачем класть лук в морозильную камеру.

Кроме того, сообщалось, как выбрать в магазине качественный фарш.

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