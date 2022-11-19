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Кулінарні хитрощі: як зробити помутнілий бульйон прозорим

Як приготувати прозорий бульйон (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Хоч бульйон і видається легкою у приготуванні стравою, проте потрібно знати кілька хитрощів, аби той виходив прозорим та смачним.

Корисними кулінарними хитрощами технології приготування бульйону, ділимось у матеріалі Styler.

Секрети приготування бульйону

Головне правило приготування бульйону - його потрібно варити на легкому вогні.

Будь-яке м’ясо, яке використовуєте для його приготування бульйону, потрібно класти тільки в холодну воду. Поки він готуватиметься, всі корисні речовини м’яса вийдуть, і бульйон стане прозорим.

Якщо готуєте із курки, зніміть шкірку з м'яса. Так бульйон вийде прозорим, при цьому не втратить наваристості.

Піну, що утворюється при кипінні, потрібно періодично знімати. Також варто виймати і жир, що з’являється на поверхні й викладати в тарілочку. У кінці приготування його слід повернути назад.

Цибулю можна помістити у марлевий мішечок й опустити у каструлю. Коли овоч звариться, вийняти. Бажано цибулю вкидати із лушпиною, вона надасть золотистого відтінку бульйону.

Будь-які приправи у вигляді зерен також краще покласти в спеціальну ложку-ситце. Зазвичай такі використовуються для чаю.

Як зробити помутнілий бульйон прозорим?

Якщо бульйон з якихось причин помутнів, то все-таки ще залишаються шанси зробити його прозорим. Потрібно зробити так звану "відтяжку".

Для цього слідуйте інструкції:

  • 300 грамів м'яса подрібніть у м’ясорубці.
  • Візьміть склянку готового бульйону й змішайте з білком курячого яйця. При цьому бульйон не повинен бути гарячим, інакше білок звариться.
  • У склянку з бульйоном і білком додайте подрібнене м’ясо. Залиште на пів години, а потім вилийте цей склад в теплий бульйон.
  • Поваріть 40 хвилин на легкому вогні. В процесі варіння, фарш з білком згорнеться і випаде в осад на дно каструлі. А сам бульйон стане прозорим.
  • Процідіть бульйон, щоб позбутись осаду.

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