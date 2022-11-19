Кулинарные уловки: как сделать помутневший бульон прозрачным

Секреты приготовления бульона

Главное правило приготовления бульона - его нужно варить на легком огне.

Любое мясо, которое используете для приготовления бульона, нужно класть только в холодную воду. Пока он будет готовиться, все полезные вещества мяса выйдут, и бульон станет прозрачным.

Если готовите из курицы, снимите шкурку с мяса. Так бульон получится прозрачным, при этом не потеряет наваристость.

Образующуюся при кипении пену нужно периодически снимать. Также следует вынимать появляющийся на поверхности жир и выкладывать в тарелочку. В конце приготовления его следует вернуть назад.

Лук можно поместить в марлевый мешочек и опустить в кастрюлю. Когда овощ сварится - вынуть. Желательно лук вбрасывать с шелухой, она придаст золотистый оттенок бульону.

Любые приправы в виде зерен также лучше положить в специальную ложку-ситце. Обычно такие используются для чая.

Как сделать помутневший бульон прозрачным?

Если бульон по каким-то причинам помутнел, то все же остаются шансы сделать его прозрачным. Нужно сделать так называемую оттяжку.

Для этого следуйте инструкции: