RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулинарные уловки: как сделать помутневший бульон прозрачным

Как приготовить прозрачный бульон (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Хоть бульон и кажется легким в приготовлении блюдом, однако нужно знать несколько уловок, чтобы тот получался прозрачным и вкусным.

Полезными кулинарными уловками технологии приготовления бульона, делимся в материале Styler.

Секреты приготовления бульона

Главное правило приготовления бульона - его нужно варить на легком огне.

Любое мясо, которое используете для приготовления бульона, нужно класть только в холодную воду. Пока он будет готовиться, все полезные вещества мяса выйдут, и бульон станет прозрачным.

Если готовите из курицы, снимите шкурку с мяса. Так бульон получится прозрачным, при этом не потеряет наваристость.

Образующуюся при кипении пену нужно периодически снимать. Также следует вынимать появляющийся на поверхности жир и выкладывать в тарелочку. В конце приготовления его следует вернуть назад.

Лук можно поместить в марлевый мешочек и опустить в кастрюлю. Когда овощ сварится - вынуть. Желательно лук вбрасывать с шелухой, она придаст золотистый оттенок бульону.

Любые приправы в виде зерен также лучше положить в специальную ложку-ситце. Обычно такие используются для чая.

Как сделать помутневший бульон прозрачным?

Если бульон по каким-то причинам помутнел, то все же остаются шансы сделать его прозрачным. Нужно сделать так называемую оттяжку.

Для этого следуйте инструкции:

  • 300 г мяса измельчите в мясорубке.
  • Возьмите стакан готового бульона и смешайте с белком куриного яйца. При этом бульон не должен быть горячим, в противном случае белок сварится.
  • В стакан с бульоном и белком добавьте измельченное мясо. Оставьте на пол часа, а затем вылейте этот состав в тёплый бульон.
  • Поварите 40 минут на легком огне. В процессе варки фарш с белком свернется и выпадет в осадок на дно кастрюли. А сам бульон станет прозрачным.
  • Процедите бульон, чтобы избавиться от осадка.

Читайте также, как приготовить майонез за 15 минут.

Напоминаем, раньше мы делились рецептом сала по-гуцульски, которое удивит вкусом даже гурманов.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнялайфхаки