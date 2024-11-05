Кулінарна таємниця: як приготувати шакшуку наче з ресторану

Що потрібно для шакшуки

Для того, щоб приготувати яєчню шакшуку, треба такі продукти:

яйця - 2-3 шт.

перець - 150 г

цибуля - 150 г

часник - 2 зубчики

олія - 15 г

зелень - 30 г

помідори - 2 шт.

томатний сік (або вода)- 100 мл

сіль - до смаку

перець - до смаку

зіра - до смаку

Як готувати шакшуку

З приготуванням смачної шакшуки впорається кожен, навіть той, хто ненавидить готувати. Спочатку потрібно почистити цибулю та нарізати її на кубики.

Розігрійте пательню з олією, тоді всипте цибулю. Смажте її протягом декількох хвилин, тим часом помийте і наріжте помідор і перець, а почищений часник подрібніть ножем. За бажанням свіжий часник можна замінити на сушений.

Коли цибуля буде м'якою, потрібно додати часник та перець і смажити овочів масу протягом 4-5 хвилин, постійно помішуючи. Потім додайте помідор.

Зачекайте, доки помідор не пустить сік, а тоді влийте томатний сік або воду. Після цього потрібно зменшити вогонь та протушкувати овочеві інгредієнти до готовності, коли вони будуть м'якими.

Розбийте на овочеву масу яйця, за бажанням їх можна присипати спеціями. Готуйте шакшуку на маленькому вогні протягом 7-10 хвилин. За цей час овочі мають краще протушкуватися.

Не потрібно накривати кришкою шакшуку - жовтки легко пересмажити. Тим часом помийте та подрібніть зелень. Рекомендують використовувати зелену цибулю завдяки її легкій гіркуватості, але також можна використовувати звичайний кріп.

Коли шакшука буде готовою, її необхідно розкласти на порції та присипати подрібненою зеленню.