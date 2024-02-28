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Кулінарка розказала, кому не можна купувати ранні овочі

Середа 28 лютого 2024 08:29
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Кулінарка розказала, кому не можна купувати ранні овочі Фото: Чи корисні ранні овочі (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

На прилавках українських магазинів стали з'являтися ранні овочі. Чи варто їх купувати, чи корисні вони?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.

Кому не варто їсти ранні овочі

  • алергікам
  • людям похилого віку
  • дітям до 3-х років
  • людям з хронічними захворюваннями перед вживанням краще запитати у лікаря.

Також овочі можна вимочити у воді.

1 чайна ложка солі на літр води. І замочити: зелень на 10 хвилин, овочі - на 30 хвилин.

Замість солі ще радять соду - гарний варіант, але відчувається смак соди в овочах.

"Я завжди за сезонні овочі. Ми живемо в світі, де виводять нові більш ранні сорти, то ж досвід бабусь та мам вже неактуальний. Але глобально сезонність залишається. І лютий з березнем - не найкращі сезони для смачних огірків", - зауважила Дорошкевич.

Як ми раніше писали, кому не можна їсти яблука.

А також розповідали, кому не можна їсти кисломолочний сир.

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