Кулінарка розказала, кому не можна купувати ранні овочі

На прилавках українських магазинів стали з'являтися ранні овочі. Чи варто їх купувати, чи корисні вони?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.

"Я завжди за сезонні овочі. Ми живемо в світі, де виводять нові більш ранні сорти, то ж досвід бабусь та мам вже неактуальний. Але глобально сезонність залишається. І лютий з березнем - не найкращі сезони для смачних огірків", - зауважила Дорошкевич.

Замість солі ще радять соду - гарний варіант, але відчувається смак соди в овочах.

1 чайна ложка солі на літр води. І замочити: зелень на 10 хвилин, овочі - на 30 хвилин.

Також овочі можна вимочити у воді.

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