Кулінарка розказала, кому не можна купувати ранні овочі
На прилавках українських магазинів стали з'являтися ранні овочі. Чи варто їх купувати, чи корисні вони?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарку Дарину Дорошкевич в Instagram.
Кому не варто їсти ранні овочі
- алергікам
- людям похилого віку
- дітям до 3-х років
- людям з хронічними захворюваннями перед вживанням краще запитати у лікаря.
Також овочі можна вимочити у воді.
1 чайна ложка солі на літр води. І замочити: зелень на 10 хвилин, овочі - на 30 хвилин.
Замість солі ще радять соду - гарний варіант, але відчувається смак соди в овочах.
"Я завжди за сезонні овочі. Ми живемо в світі, де виводять нові більш ранні сорти, то ж досвід бабусь та мам вже неактуальний. Але глобально сезонність залишається. І лютий з березнем - не найкращі сезони для смачних огірків", - зауважила Дорошкевич.
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