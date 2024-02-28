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Кулинарка рассказала, кому нельзя покупать ранние овощи

Среда 28 февраля 2024 08:29
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Кулинарка рассказала, кому нельзя покупать ранние овощи Фото: Полезны ли ранние овощи (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Дорошкевич

На прилавках украинских магазинов стали появляться ранние овощи. Стоит ли их покупать, полезны ли они?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.

Кому не стоит есть ранние овощи

  • аллергикам
  • пожилым людям
  • детям до 3-х лет
  • людям с хроническими заболеваниями перед употреблением лучше спросить у врача.

Также овощи можно вымочить в воде.

1 чайная ложка соли на литр воды. И замочить: зелень на 10 минут, овощи – на 30 минут.

Вместо соли еще советуют соду – хороший вариант, но чувствуется вкус соды в овощах.

"Я всегда за сезонные овощи. Мы живем в мире, где выводят новые более ранние сорта, поэтому опыт бабушек и мам уже неактуален. Но глобально сезонность остается. И февраль с мартом - не лучшие сезоны для вкусных огурцов", - отметила Дорошкевич.

Как мы раньше писали, кому нельзя есть яблоки.

А также рассказывали, кому нельзя есть творог.

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