Кулинарка рассказала, кому нельзя покупать ранние овощи

На прилавках украинских магазинов стали появляться ранние овощи. Стоит ли их покупать, полезны ли они?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.

"Я всегда за сезонные овощи. Мы живем в мире, где выводят новые более ранние сорта, поэтому опыт бабушек и мам уже неактуален. Но глобально сезонность остается. И февраль с мартом - не лучшие сезоны для вкусных огурцов", - отметила Дорошкевич.

Вместо соли еще советуют соду – хороший вариант, но чувствуется вкус соды в овощах.

1 чайная ложка соли на литр воды. И замочить: зелень на 10 минут, овощи – на 30 минут.

Также овощи можно вымочить в воде.

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