Кулинарка рассказала, кому нельзя покупать ранние овощи
Фото: Полезны ли ранние овощи (Скриншот)
На прилавках украинских магазинов стали появляться ранние овощи. Стоит ли их покупать, полезны ли они?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.
Кому не стоит есть ранние овощи
- аллергикам
- пожилым людям
- детям до 3-х лет
- людям с хроническими заболеваниями перед употреблением лучше спросить у врача.
Также овощи можно вымочить в воде.
1 чайная ложка соли на литр воды. И замочить: зелень на 10 минут, овощи – на 30 минут.
Вместо соли еще советуют соду – хороший вариант, но чувствуется вкус соды в овощах.
"Я всегда за сезонные овощи. Мы живем в мире, где выводят новые более ранние сорта, поэтому опыт бабушек и мам уже неактуален. Но глобально сезонность остается. И февраль с мартом - не лучшие сезоны для вкусных огурцов", - отметила Дорошкевич.
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