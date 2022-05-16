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Кулинар раскрыла секрет вкуснейшей картошки в духовке: минимум сил и ингредиентов

Скриншот: Готовим картофель в духовке
Автор: Светлана Мащенко

Картофель в духовке - одно из любимейших блюд как взрослых, так и детей. Приготовьте такую вкуснятину и ваша семья обязательно попросит повторить.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Алина предлагает запечь картофель под нежным соусом, и вкус вас точно удивит.

Ингредиенты:

  • Картофель - 6-7 шт. (750 г)
  • Молоко - 500 мл
  • Лук - 1 шт. (около 170 г)
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Сахар - 1/3 ч. л.
  • Мука - 1 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Сливочное масло - 30-40 г

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук, обжарьте его на смеси растительного масла и сливочного масла до румяности. Добавьте сахар и измельченный чеснок.

Добавьте муку и обжарьте еще 1-2 минуты.

Добавьте молоко, варите соус до загустения, периодически помешивая. Посолите и поперчите по вкусу.

Нарежьте картофель тонкими слайсами. Посолите и поперчите по вкусу.

Смажьте форму растительным маслом. Выложите картофель, залейте соусом.

Выпекайте 35-45 минут при температуре 200 градусов до полной готовности картофеля.

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