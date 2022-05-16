Кулінар розкрила секрет смачнющої картоплі в духовці: мінімум сил і інгредієнтів

Картопля в духовці - одна з найулюбленіших страв як дорослих, так і дітей. Приготуйте таку смакоту і ваша сім'я обов'язково попросить повторити.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Аліна пропонує запекти картоплю під ніжним соусом, і смак вас точно здивує.
Наріжте цибулю, обсмажте її на суміші рослинної олії і вершкового масла до рум'яності. Додайте цукор і подрібнений часник.
Додайте борошно і обсмажте ще 1-2 хвилини.
Додайте молоко, варіть соус до загустіння, періодично помішуючи. Посоліть і поперчіть за смаком.
Наріжте картоплю тонкими слайсами. Посоліть і поперчіть за смаком.
Змастіть форму рослинною олією. Викладіть картоплю, залийте соусом.
Випікайте 35-45 хвилин при температурі 200 градусів до повної готовності картоплі.
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