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Вместо пирожков и чебуреков: рецепт самого простого рулета из лаваша

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 08:34
Вместо пирожков и чебуреков: рецепт самого простого рулета из лаваша Скриншот: Рулет из фарша и лаваша
Автор: Светлана Мащенко

Рулет из лаваша и фарша может заменить гору пирожков и чебуреков. Добавьте немного сыра, зеленого лука, запеките в духовке, и наше идеального блюдо готово!

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Чтобы рулет получился не только вкусным, но и красивым, возьмите зеленый лаваш, в который добавляют шпинат.

Ингредиенты:

  • Фарш - 500 г
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Сыр - 150 г
  • Лаваш - 2 шт.
  • Зеленый лук - 1 пучок

Пошаговое приготовление блюда

  1. Натрите сыр на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук.
  2. Посолите и поперчите фарш по вкусу (идеально подойдет ассорти из свинины и говядины).
  3. Выложите сыр на лаваш.
  4. Накройте сверху вторым лавашом.
  5. Выложите фарш и посыпьте зеленым луком.
  6. Выпекайте около 30 минут при температуре 200 градусов.

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