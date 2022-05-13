Вместо пирожков и чебуреков: рецепт самого простого рулета из лаваша
Скриншот: Рулет из фарша и лаваша
Рулет из лаваша и фарша может заменить гору пирожков и чебуреков. Добавьте немного сыра, зеленого лука, запеките в духовке, и наше идеального блюдо готово!
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Чтобы рулет получился не только вкусным, но и красивым, возьмите зеленый лаваш, в который добавляют шпинат.
Ингредиенты:
- Фарш - 500 г
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Сыр - 150 г
- Лаваш - 2 шт.
- Зеленый лук - 1 пучок
Пошаговое приготовление блюда
- Натрите сыр на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук.
- Посолите и поперчите фарш по вкусу (идеально подойдет ассорти из свинины и говядины).
- Выложите сыр на лаваш.
- Накройте сверху вторым лавашом.
- Выложите фарш и посыпьте зеленым луком.
- Выпекайте около 30 минут при температуре 200 градусов.
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