Названы правильные пропорции хлеба и лука для сочных котлет: запомните их!

Добиться идеального вкуса котлет не всегда бывает просто. Здесь очень важно соблюдать правильные пропорции фарша, хлеба и лука.

Как нажарить вкусных котлет, читайте ниже в нашем материале Styler .

Как рассказывают эксперты, чтобы нажарить вдоволь котлет для семьи, будет достаточно 500 граммов фарша.

На такое количество нам понадобится 200 граммов хлеба и 90-100 граммов лука. Именно это и будет нашей "формулой котлет".

Хлеб стоит брать не свежий, а черствый или даже подсохший

Вымочите его предварительно в молоке или воде, и смешайте с мясной основой на ваш вкус: свинина, курица, ассорти и тому подобное.

За счет этого компонента в составе фарша, котлеты получаются нежными, пышными и вкусными. Однако не переборщите с хлебом, иначе котлеты получатся пресными.

Лук сделает фарш сочным

Добавьте в котлеты 90-100 граммов лука, чтобы они получились сочными. Больше не надо, иначе вкус будет слишком "луковым".

Добавьте соль, перец, хорошенько отбейте и обжарьте с обеих сторон. Наши идеальные котлеты готовы!