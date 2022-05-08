ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы правильные пропорции хлеба и лука для сочных котлет: запомните их!

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 15:35
Названы правильные пропорции хлеба и лука для сочных котлет: запомните их! Фото: Названы идеальные пропорции хлеба и лука для сочных котлет (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Добиться идеального вкуса котлет не всегда бывает просто. Здесь очень важно соблюдать правильные пропорции фарша, хлеба и лука.

Как нажарить вкусных котлет, читайте ниже в нашем материале Styler.

Как рассказывают эксперты, чтобы нажарить вдоволь котлет для семьи, будет достаточно 500 граммов фарша.

На такое количество нам понадобится 200 граммов хлеба и 90-100 граммов лука. Именно это и будет нашей "формулой котлет".

Хлеб стоит брать не свежий, а черствый или даже подсохший

Вымочите его предварительно в молоке или воде, и смешайте с мясной основой на ваш вкус: свинина, курица, ассорти и тому подобное.

За счет этого компонента в составе фарша, котлеты получаются нежными, пышными и вкусными. Однако не переборщите с хлебом, иначе котлеты получатся пресными.

Лук сделает фарш сочным

Добавьте в котлеты 90-100 граммов лука, чтобы они получились сочными. Больше не надо, иначе вкус будет слишком "луковым".

Добавьте соль, перец, хорошенько отбейте и обжарьте с обеих сторон. Наши идеальные котлеты готовы!

Ранее мы писали, что шеф-повар назвал ошибки при готовке курицы, которые безнадежно испортят ее вкус.

Также сообщалось, какие ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)