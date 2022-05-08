Кулинар раскрыла секрет идеального маринада для шашлыка: как не испортить мясо

В основе такого мяса - лук, томатный сок, растительное масло, а также специи.

На 1 кг свинины (свиного ошейка):

Лук - 2 шт. (250 г)

Соль - 1 ч. л. без горки (по вкусу)

Растительное масло - 1 ст. л.

Молотый перец - 0,5 ч. л.

Томатный сок - 200 мл

Пошаговое приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами, добавьте соль и хорошо перемните, чтобы лук выпустил максимальное количество сока.

Добавьте перец, растительное масло, томатный сок. Перемешайте.

Оставьте мясо мариноваться на 12-24 часа в холодильнике. Чем больше оно маринуется, тем более насыщенный вкус получается.

Перед жаркой кулинар рекомендует дать мясу прогреться до комнатной температуры, так оно быстрее прожарится.