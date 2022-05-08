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Кулінар розкрила секрет ідеального маринаду для шашлику: як не зіпсувати м'ясо

Фото: Кулінар розкрила секрет ідеального маринаду для шашлику (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Ідеальний шашлик зі свинини може вийти при дотриманні ряду правил. І тут грають роль, як вибір м'яса, так і вибір маринаду, а також часу на просочення шматочків майбутнього шашлику.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

В основі такого м'яса - цибуля, томатний сік, рослинна олія, а також спеції.

На 1 кг свинини (свинячого ошийка):

  • Цибуля-2 шт. (250 г)
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки (за смаком)
  • Рослинна олія - 1 ст. л.
  • Мелений перець - 0,5 ч. л.
  • Томатний сік - 200 мл

Покрокове приготування

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, додайте сіль і добре перемніть, щоб цибуля випустила максимальну кількість соку.

Додайте перець, рослинну олію, томатний сік. Перемішайте.

Залиште м'ясо маринуватися на 12-24 години в холодильнику. Чим більше воно маринується, тим більш насичений смак виходить.

Перед смаженням кулінар рекомендує дати м'ясу прогрітися до кімнатної температури, так воно швидше просмажиться.

Раніше кулінар також розповіла, як приготувати маринад на основі помідорів. Такий шашлик буде дуже соковитим.

Також ми писали про рецепт м'яса по-грузинськи, яке вийде за смаком як шашлик, але готують його в духовці.

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