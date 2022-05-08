Кулінар розкрила секрет ідеального маринаду для шашлику: як не зіпсувати м'ясо

В основі такого м'яса - цибуля, томатний сік, рослинна олія, а також спеції.

На 1 кг свинини (свинячого ошийка):

Цибуля-2 шт. (250 г)

Сіль - 1 ч. л. без гірки (за смаком)

Рослинна олія - 1 ст. л.

Мелений перець - 0,5 ч. л.

Томатний сік - 200 мл

Покрокове приготування

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, додайте сіль і добре перемніть, щоб цибуля випустила максимальну кількість соку.

Додайте перець, рослинну олію, томатний сік. Перемішайте.

Залиште м'ясо маринуватися на 12-24 години в холодильнику. Чим більше воно маринується, тим більш насичений смак виходить.

Перед смаженням кулінар рекомендує дати м'ясу прогрітися до кімнатної температури, так воно швидше просмажиться.