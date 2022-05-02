Шашлык больше не нужен! Готовим мясо на сковороде "по-грузински"

Когда возможности выйти на шашлык нет, а очень хочется побаловать себя вкусным мясом, можно вооружиться сковородкой, взять свиной ошеек, и порадовать себя невероятным блюдом - вариантом грузинского Оджахури.

Ингредиенты:

Мясо - 700 г (лучше всего свиной ошеек)

Картофель - 1 кг

Лук - 4 шт. (400 г)

Чеснок - 1-2 зубчика

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Молотый кориандр - 1 ч.л. без горки

Петрушка - небольшой пучок

Сливочное масло - 20 г

Пошаговое приготовление блюда

Мясо нарежьте порционными кусочками. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снимите со сковороды.

Нарежьте лук. На этой сковороде обжарьте лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложите лук к мясу.

Картофель нарежьте на 4-6 частей в зависимости от размера. Обжарьте на сливочном масле до готовности. Переложите картофель к остальным ингредиентам.

Мелко нарежьте петрушку и чеснок.

Мясо, картофель и лук посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно перемешайте и можно подавать к столу.