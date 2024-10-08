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Кулінар поділився "антивіковим" сніданком, який допоможе виглядати на 10 років молодше

Рецепт сніданку, який допоможе виглядати молодше (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сповільнити старіння можна за допомогою правильного харчування. Кулінар поділився антивіковим сніданком, який може допомогти виглядати на 10 років молодше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Що їсти на сніданок

У сучасному світі набувають популярності такі методи, як ботокс та косметична хірургія. Хоча ці методи дійсно можуть візуально уповільнити процес старіння, але доведеться віддати за них великі кошти.

Темний шоколад знижує артеріальний тиск і рівень холестерину, але він також допомагає зменшити запалення, покращує приплив крові до шкіри та допомагає довше утримувати вологу.

Флаваноли з темного шоколаду також можуть допомогти захистити шкіру від сонячних променів, зменшуючи ризик появи зморшок під дією сонця

Гранат

Вони сповнені великої кількості корисних поживних речовин і мають цілий ряд переваг для здоров’я тіла та шкіри. Антиоксиданти у фруктах допомагають захистити колаген шкіри, що робить його одним із найкращих фруктів для боротьби зі старінням.

Кавун

Кавун не тільки надзвичайно зволожує шкіру, але й містить багато вітамінів, у тому числі вітаміни A, B і C. Поєднання цих речовин допомагає освітлити шкіру, зробити її молодою та м’якою на зовнішній вигляд.

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