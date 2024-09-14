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Всього три умови. Як омолодити шкіру на руках, щоб вона не видавала віку

Субота 14 вересня 2024 11:02
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Всього три умови. Як омолодити шкіру на руках, щоб вона не видавала віку Фото: Як зробити красивою шкіру на руках (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Руки - це частина тіла, яка швидше за все видає вік власника або власниці.

Як зберегти молодість рук, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сертифікованого дерматолога Шерін Ідріс в TikTok.

Три способи вернути шкірі на руках молодість

Перше, про що ви маєте подбати, це сонцезахисний крем. Так, його теж слід наносити на руки, а не тільки на обличчя.

"Це буквальний фонтан молодості для ваших рук", - каже Шерін.

Дерматолог називає сонцезахисний крем профілактичним засобом проти постійного перебування на сонці..

На другому місці - це нічна відновлююча маска, яка розрахована для обличчя.

"Нанесіть відлущувальну маску на тильну сторону долонь і навіть на кінчики пальців. Коли вона застигне, візьміть собі гарний, густий крем, нанесіть його зверху та лягайте спати", - радить дерматолог.

Експерт обіцяє, що завдяки нічному зволоженню ваші руки виглядатимуть так, ніби вони ніколи в житті не працювали.

Третя і остання порада - це ретинол, також відомий як вітамін А.

"У ті дні, коли ви не робите пілінг, нанесіть трохи засобу на тильну сторону долонь, щоб переконатися, що ваша шкіра відновлюється так само ефективно, як і ваше красиве обличчя", - зазначила лікар.

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