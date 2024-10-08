Кулинар поделился "антивозрастным" завтраком, который поможет выглядеть на 10 лет моложе

Замедлить старение можно с помощью правильного питания. Кулинар поделился антивозрастным завтраком, который может помочь выглядеть на 10 лет моложе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
В современном мире приобретают популярности такие методы, как ботокс и косметическая хирургия. Хотя эти методы действительно могут зрительно замедлить процесс старения, но придется отдать за них большие деньги.
Темный шоколад снижает артериальное давление и уровень холестерина, но он также помогает уменьшить воспаление, улучшает приток крови к коже и помогает дольше удерживать влагу.
Флаванолы из темного шоколада также могут помочь защитить кожу от солнечных лучей, уменьшая риск появления морщин под действием солнца.
Они наполнены большим количеством полезных питательных веществ и имеют целый ряд преимуществ для здоровья тела и кожи. Антиоксиданты во фруктах помогают защитить коллаген кожи, что делает его одним из лучших фруктов для борьбы со старением.
Арбуз не только чрезвычайно увлажняет кожу, но содержит много витаминов, в том числе витамины A, B и C. Сочетание этих веществ помогает осветлить кожу, сделать ее молодой и мягкой на внешний вид.
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