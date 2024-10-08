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Кулинар поделился "антивозрастным" завтраком, который поможет выглядеть на 10 лет моложе

Рецепт завтрака, который поможет выглядеть моложе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Замедлить старение можно с помощью правильного питания. Кулинар поделился антивозрастным завтраком, который может помочь выглядеть на 10 лет моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.

Что есть на завтрак

В современном мире приобретают популярности такие методы, как ботокс и косметическая хирургия. Хотя эти методы действительно могут зрительно замедлить процесс старения, но придется отдать за них большие деньги.

Темный шоколад снижает артериальное давление и уровень холестерина, но он также помогает уменьшить воспаление, улучшает приток крови к коже и помогает дольше удерживать влагу.

Флаванолы из темного шоколада также могут помочь защитить кожу от солнечных лучей, уменьшая риск появления морщин под действием солнца.

Гранат

Они наполнены большим количеством полезных питательных веществ и имеют целый ряд преимуществ для здоровья тела и кожи. Антиоксиданты во фруктах помогают защитить коллаген кожи, что делает его одним из лучших фруктов для борьбы со старением.

Арбуз

Арбуз не только чрезвычайно увлажняет кожу, но содержит много витаминов, в том числе витамины A, B и C. Сочетание этих веществ помогает осветлить кожу, сделать ее молодой и мягкой на внешний вид.

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