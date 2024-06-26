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104-річна жінка розповіла, як доглядати за шкірою, щоб виглядати на 20 років молодше

Середа 26 червня 2024 21:50
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104-річна жінка розповіла, як доглядати за шкірою, щоб виглядати на 20 років молодше 104-річна розповіла, як доглядає за шкірою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Коли людина старіє, то її тіло змінюється. З часом шкіра починає обвисати, бути менш гладкою та з’являються зморшки. 104-річна жінка розповіла про свої засоби догляду за обличчям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Секрети догляду за обличчям

Музикант Дженніфер Харт поділилася відео, на якому її бабуся Беула наносить помаду на своє 104-річчя. Тоді користувачі були шоковані, побачивши, що жінка дуже гарно виглядає.

"Ого, вона виглядає на 20 років молодшою", - написав один користувач.

Декому навіть було важко повірити, що Бьюла справді виповнюється 104 роки.

Жінка розповіла, як їй вдалося зберегти молодість шкіри протягом багатьох років.

Щодня очищайте та зволожуйте шкіру

Багато хто думає, що для досягнення молодшого вигляду шкіри потрібно багато різних кроків. Але, за словами Беули, насправді це зводиться лише до двох речей: очищення та зволоження.

"Щоранку і щовечора я використовую миючий засіб і наношу зволожуючий крем", - розповіла жінка.

Скрабування

Очищення та зволоження - це єдине, що жінка рекомендує робити щодня. Також вона пропонує час від часу вдосконалювати свій розпорядок дня.

"Приблизно двічі на тиждень я роблю скрабування", - додає 104-річна жінка.

Бюджетні засоби

До того ж жінка використовує абсолютно бюджетні засоби для догляду за шкірою, які можна придбати в будь-якій аптеці. Тому, щоб досягти такого результату, потрібно лише правильно доглядати за шкірою.

Не ускладнювати

Загалом і Харт, і її бабуся, вважають, що є одна річ, яку люди повинні зрозуміти - це не ускладнювати собі життя.

Зокрема, потрібно просто кожного дня правильно очищати шкіру.

"Я просто роблю це дуже просто, просто підтримую шкіру чистою", - ділиться Беула

@jenniferhart Very simple. She usually uses CeraVe that you can get at Walgreens or anywhere really! #grandma #skincare #cerave #104 original sound - Jennifer Hart

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