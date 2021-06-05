UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулинар поделилась рецептом идеального домашнего соуса к шашлыку

Автор: Светлана Мащенко

Шашлык является любимым блюдом многих украинцев, а умеренно теплая погода за окном отлично подходит для вылазки на природу с мангалом. Традиционно к мясу мы берем покупной кетчуп, но есть более здоровая и вкусная альтернатива. Кулинар Элла Иванова рассказала, как легко и быстро приготовить идеальный соус для шашлыка.

Об этом пишут fakty.

Такой соус готовится на основе томатной пасты с добавлением специй и зелени.

Ингредиенты:

  • Вода 300-350 мл воды
  • Кукурузный крахмал - 2 ст. л. (неполные)
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Соль по вкусу.
  • Базиликовая соль или сушеный базилик
  • Гвоздика - 2 шт.
  • Смесь перцев

При подаче нужно добавить зелень и чеснок по вкусу.

Приготовление соуса

В сотейнике соедините пасту, сахар, соль, базиликовую соль, гвоздику, перец.
Добавьте воду (не всю - оставьте 100 г для крахмала).

Все хорошо перемешайте, варите несколько минут.

Соедините крахмал и воду, размешайте и влейте к томатной массе.

Попробуйте на вкус и проварите еще пару минут.

Охладите и при подаче добавьте зубчик чеснока и зелень.

Фото: Соус для шашлыка (fakty.ua)

Ранее судья Мастершефа ресторатор Эктор Хименес-Браво дал рецепт маринада для шашлыка, который подойдет к любому мясу.

Также мы писали, что шеф-повар поделился секретами приготовления идеального теста для пиццы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины шашлык