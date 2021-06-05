Кулинар поделилась рецептом идеального домашнего соуса к шашлыку

Шашлык является любимым блюдом многих украинцев, а умеренно теплая погода за окном отлично подходит для вылазки на природу с мангалом. Традиционно к мясу мы берем покупной кетчуп, но есть более здоровая и вкусная альтернатива. Кулинар Элла Иванова рассказала, как легко и быстро приготовить идеальный соус для шашлыка.
Об этом пишут fakty.
Такой соус готовится на основе томатной пасты с добавлением специй и зелени.
При подаче нужно добавить зелень и чеснок по вкусу.
В сотейнике соедините пасту, сахар, соль, базиликовую соль, гвоздику, перец.
Добавьте воду (не всю - оставьте 100 г для крахмала).
Все хорошо перемешайте, варите несколько минут.
Соедините крахмал и воду, размешайте и влейте к томатной массе.
Попробуйте на вкус и проварите еще пару минут.
Охладите и при подаче добавьте зубчик чеснока и зелень.
Фото: Соус для шашлыка (fakty.ua)
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