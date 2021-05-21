Эктор Хименес-Браво дал рецепт маринада для шашлыка: идеально для любого мяса!
Коллаж РБК-Украина: Рецепт маринада для шашлыка от Эктора Хименеса-Браво
Судья МастерШеф, канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился рецептом идеального маринада для шашлыка, который сделает любое мясо непревзойденным.
Об этом шеф-повар рассказал на своей странице в Instagram.
По словам ресторатора, этот маринад придаст мясному блюду, приготовленному на гриле, по-настоящему изысканный вкус. Эктор уверяет, что мясо будет сочным и нежным.
Ингредиенты для маринада с расчетом на 1 кг любого мяса:
- кефир - 0,5 л
- сильногазированная минеральная вода - 0,5 л
- дижонская горчица - 1 ст. л.
- копченая паприка, сухой чеснок, сухой лук, сухой имбирь - по 1/2 ч. л. каждой специи
- черный и душистый перец - по 5 горошин каждого
- тимьян - 2 веточки
- лавровый лист - 3 шт.
Ранее мы писали, какой маринад нельзя использовать для шашлыка. Диетологи говорят, что во время жарки выделяются канцерогены.
Также эксперты рассказали, на каких дровах не стоит жарить шашлык, потому что мясо будет испорчено.