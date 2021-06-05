Кулінар поділилася рецептом ідеального домашнього соусу до шашлику

Шашлик є улюбленою стравою багатьох українців, а помірно тепла погода за вікном відмінно підходить для вилазки на природу з мангалом. Традиційно до м'яса ми беремо покупний кетчуп, але є більш здорова і смачна альтернатива. Кулінар Елла Іванова розповіла, як легко і швидко приготувати ідеальний соус для шашлику.
Про це пишуть fakty.
Такий соус готується на основі томатної пасти з додаванням спецій і зелені.
При подачі потрібно додати зелень і часник за смаком.
У сотейнику з'єднайте пасту, цукор, сіль, базилікову сіль, гвоздику, перець.
Додайте воду (не всю - залиште 100 г для крохмалю).
Все добре перемішайте, варіть кілька хвилин.
З'єднайте крохмаль і воду, розмішайте і влийте до томатної маси.
Спробуйте на смак і проваріть ще пару хвилин.
Охолодіть і при подачі додайте зубчик часнику і зелень.
Фото: Соус для шашлику (fakty.ua)
Раніше суддя Мастершефа ресторатор Ектор Хіменес-Браво дав рецепт маринаду для шашлику, який підійде до будь-якого м'яса.
Також ми писали, що шеф-кухар поділився секретами приготування ідеального тіста для піци.