Кулеба про відключення світла: "Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям"

У відключенні електроенергії в Україні через хвилю масованих ракетних ударів РФ по наших містах можна знайти "плюси". Зокрема, народжуваність в Україні найближчим часом точно збільшиться.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Hora 25 на іспанському радіо Cadena SER .

Що Кулеба думає про відключення світла

Ведучий Аймар Бретос запитав у Кулеби, чи стурбований дипломат, що російські атаки на критичну інфраструктуру можуть підірвати моральний дух українців.

На що глава МЗС відповів: "Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні стане кращою через ці відключення електроенергії".

Це пов'язано з тим, що люди змушені залишатися вдома без світла.

"Тож це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, тому що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин", - зазначив Кулеба.

"Ми дуже добре знаємо, які збитки, біль і смерть несе з собою Росія. Отже краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії", - резюмував він.

Dmitro Kuleba, ministro d'Exteriores ucraniano: "Це мабуть sobrevivir amb la moral alta i sin electricidad, не con la moral rota y cediendo ante Rusia" pic.twitter.com/svMmNiYzBv — Hora 25 (@hora25) November 2, 2022

Дмитро Кулеба на іспанському радіо