Як зберегти до 40% тепла в домі: надійні поради для комфортної зимівлі

Опалювальний сезон 2022/2023 під загрозою зриву через ракетний терор Росії. Українцям варто завчасно подбати про утеплення будинків. Грамотна підготовка житла до холодів допомагає зберегти до 40% тепла у приміщенні й суттєво економити на обігріві.

Як зменшити втрати тепла в оселі й комфортно перезимувати, розповідаємо у матеріалі Styler.

Облаштуйте тепловий екран

Між стіною й обігрівачем чи батареєю встановіть екран, який відбиватиме тепло. Підійде металізований картон, пінофол чи звичайна кухонна фольга. Шар такого екрану направлятиме тепле повітря не на зовнішню стіну, а на саме приміщення.

Обклейте вікна плівкою

Найкраще обирати плівку з пухирцями. Вона допоможе знизити тепловтрату на 50%. Також можна скористатись теплозберігаючою плівкою "третє скло". Її легко монтувати за допомогою фену.

Для утеплення вікон підходить плівка "третє скло" (Фото: facebook.com/EnergyTon)

Усуньте перешкоди

Спробуйте облаштувати у приміщенні все так, щоб тепло не мало перешкод. Якщо біля вікна стоять меблі, їх варто перемістити на холодний період року. Замініть довгі штори короткими. Тоді максимально нагріватиметься повітря, а не предмети інтер'єру.

Ущільніть вікна та двері

Часто у приміщенні виникає протяг через те, що вікна й двері не щільно прилягають. Найефективнішими в цьому випадку є рамки-планки з пінопласту. Їх варто приклеїти по периметру. Якщо дірки надто великі, використайте монтажну піну.

Утепліть підлогу

На холодний період року підлогу краще застелити килимами. Це допоможе зберегти тепло.

Укутайте бойлер

Для цього підійдуть теплі ковдри або куртки. Так прилад довше зберігатиме високу температуру води.