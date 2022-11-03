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Кулеба об отключении света: "Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью"

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 11:20
Кулеба об отключении света: "Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью" Дмитрий Кулеба высказался об отключении света в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В отключении электроэнергии в Украине в следствие волны массированных ракетных ударов РФ по нашим городам можно найти "плюсы". В частности, рождаемость в Украине в ближайшее время точно повысится.

Об этом сказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Hora 25 на испанском радио Cadena SER.

Что Кулеба думает об отключении света

Ведущий Аймар Бретос спросил у Кулебы, обеспокоен ли дипломат, что российские атаки на критическую инфраструктуру могут подорвать моральный дух украинцев.

На что глава МИД ответил: "Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии".

Это связано с тем, что люди вынуждены "оставаться дома без света".

"Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", - отметил Кулеба.

"Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия. Так что лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России", - резюмировал он.

Дмитрий Кулеба на испанском радио

Ранее мы давали советы, которые помогут сохранить до 40% тепла в доме этой зимой.

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Дмитрий Кулеба відключеня світла Электроэнергия