UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба сделал важное заявление о безвизе Украины с США

Автор: Роман Мирончук

Безвиз между Украиной и США волнует многих украинцев, но сейчас этот вопрос невозможно решить. При этом украинская сторона считает, что в будущем безвиз между двумя странами будет обсуждаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Популярные новости
В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать 05 февраля 2021
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
В Киеве продают микроквартиру: унитаз, бойлер и диван - все на 6 кв. м 05 февраля 2021
Украинским водителям хотят упростить жизнь: о чем речь 03 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности 07 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
В Кривом Роге мать довела подростка до истощения: весит 9 кг и почти не разговаривает 04 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года 06 февраля 2021

В данное время может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между Украиной и США.

"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели", - отметил Кулеба.

Напомним, Украина может потерять безвиз со странами Евросоюза из-за скандала, который произошел после того, как Конституционный суд решил отменить проверку электронных деклараций.

По словам Кулебы, из-за действий Конституционного суда Украина может потерять поддержку многих государств, с которыми самые большие объемы торговли и которые больше всего поддерживают украинские реформы.

Мы также писали о том, что войскам НАТО возобновили допуск в Украину. В 2021 году на территории Украины пройдут семь международных военных учений. Для этого предусмотрено 38,6 миллиона гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БезвизДмитрий Кулеба
Читайте также
Украина в "день солидарности с Беларусью" выразила поддержку белорусскому народу
Кулеба: нужно быть готовыми к мести России за блокирование "каналов Медведчука"
Прогноз погоды