Кулеба сделал важное заявление о безвизе Украины с США

Безвиз между Украиной и США волнует многих украинцев, но сейчас этот вопрос невозможно решить. При этом украинская сторона считает, что в будущем безвиз между двумя странами будет обсуждаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

В данное время может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между Украиной и США. "Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели", - отметил Кулеба.