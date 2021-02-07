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Кулеба зробив важливу заяву про безвіз України з США

Автор: Роман Мирончук

Безвіз між Україною і США хвилює багатьох українців, але зараз це питання неможливо вирішити. При цьому українська сторона вважає, що в майбутньому безвіз між двома країнами буде обговорюватися.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Зараз може йти мова про програми мобільності для збільшення кількості подорожей між Україною і США.

"Зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Україна може втратити безвіз з країнами Євросоюзу через скандал, який стався після того, як Конституційний суд вирішив скасувати перевірку електронних декларацій.

За словами Кулеби, через дії Конституційного суду Україна може втратити підтримку багатьох держав, з якими найбільші обсяги торгівлі і які найбільше підтримують українські реформи.

Ми також писали про те, що військам НАТО відновили допуск в Україну. У 2021 році на території України пройдуть сім міжнародних військових навчань. Для цього передбачено 38,6 мільйона гривень.

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Новини України БезвизДмитро Кулеба
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