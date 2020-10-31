Украина может потерять безвиз с Евросоюзом: в МИД сделали заявление

Украина рискует потерять безвиз с ЕС (коллаж РБК-Украина)

Глава МИД Украины рассказал об угрозах для Украины из-за решения КСУ по декларированию

Украина может потерять безвиз со странами Евросоюза по причине скандала с решением Конституционного суда об отмене проверки электронных деклараций. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Глава МИД заверил, что вердикт КСУ демонтирует антикоррупционную инфраструктуру. Однако власть продемонстрировала украинским партнерам сопротивление такому судебному решению.

Кулеба заявляет, что сейчас безвизовый режим защищен. В то же время требуется "системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением", иначе "пострадает не только безвиз".

По словам министра, Украина может потерять поддержку многих государств, с которыми "у нас самые большие объемы торговли" и которые "больше всего поддерживают украинские реформы, поддерживают нас в борьбе с российской агрессией".

Кулеба отметил, что 29 ноября были приняты временные решения для того, чтобы "спасти ситуацию".

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение КСУ не повлияют на безвиз с Евросоюзом.

Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.

"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа