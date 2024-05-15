Кульчики чи сережки: як сказати правильно українською та у яких випадках можна замінити слово

Прикраси в українській мові мають дуже велику кількість слів для використання. Є більш старовинні слова, які використовуються досі, а є й більш сучасні. Часто можна почути в розмові "кульчики" - переважно від більш старших жінок, а ще "сережки", яке також використовується в українській мові.

Як правильно називати прикраси для вух і в яких випадках можна замінити слово, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення доцента-мовознавця Олександра Авраменко в відеоуроці на YouTube.

За словами Авраменка, слово "кульчики" - це діалектизм, який поширений в багатьох регіонах України.

"Діалектні слова не слід використовувати в науковому та діловому стилях мови", - пояснив мовознавець та додав, що такий діалектизм не є мовним сміттям і використовувати його у побуті, звісно, можна.

"От часто чую, що регіональні слова псують літературну мову, це мовне сміття. Ні, друзі, мовне сміття - це суржик", - підкреслив Авраменко.

Він додав, що згідно зі словником, слово "кульчик" використовують в деяких регіонах нашої держави для позначення "сережки", вушної прикраси. До речі, є думка, що слово "кульчики" пішло з польської мови.

Тому, у можна використовувати обидва слова у побуті, а от слово "сережка" - у науковому та діловому стилях мови.