Як українською правильно називати "простинь" і "наволочку"

Окремі елементи постільної білизни мають свої назви в українській мові. Якщо ви десь чуєте "простиня" чи "простинь", то знайте, що це калька з російської мови.

Як правильно українською "наволочка" та "простиня", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення відомого вчителя з української мови та мовознавця Олександра Авраменко в ефірі "Сніданку 1+1".

За словами мовознавця, чохол з тканини, який надівають на подушку, варто називати так: "наволока" або "наволочка". А мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини - "напірником". А є ще одна старовинна назва - пошивка.

"Запам'ятайте: не "простинь", а "простирало" або "простирадло". Не пОдушка, а подУшка", - наголосив Авраменко.

При цього експерт уточнив, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто, можна казати як "пОстіль", так і "постІль".

До речі, і "підодіяльник" - це суржик. Насправді чохол, який надягають на одіяло - це підковдра.

"Запам'ятайте! Не "підодіяльник", а "підковдра", - підкреслив мовознавець.