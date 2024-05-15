Кульчики или сережки: как сказать правильно на украинском и в каких случаях можно заменить слово

Украшения в украинском языке имеют большое количество слов для использования. Есть более старинные слова, которые используются до сих пор, а есть и более современные. Часто можно услышать в разговоре "кульчики" - преимущественно от более старших женщин, а еще "сережки", которое также используется в украинском языке.

Как правильно называть украшения для ушей и в каких случаях можно заменить слово, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение доцента-языковеда Александра Авраменко в видеоуроке на YouTube.

По словам Авраменко, слово "кульчики" - это диалектизм, распространенный во многих регионах Украины.

"Диалектные слова не следует использовать в научном и деловом стилях языка", - пояснил языковед и добавил, что такой диалектизм не языковой мусор и использовать его в быту, конечно, можно.

"Вот часто слышу, что региональные слова портят литературный язык, это языковой мусор. Нет, друзья, языковой мусор - это суржик", - подчеркнул Авраменко.

Он добавил, что согласно словарю, слово "кульчик" используют в некоторых регионах нашего государства для обозначения "сережки", ушного украшения. Кстати, есть мнение, что слово "кульчики" пришло из польского языка.

Поэтому, можно использовать оба слова в быту, а вот слово "сережка" - в научном и деловом стилях языка.